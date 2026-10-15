Συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, υπό τον Γερουσιαστή Rick Scott. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, με επικεφαλής τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ. Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την Ανατολική Μεσόγειο.

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📍 Athens, 15.10.2026 🇬🇷 🇪🇬 Third Round of Greece-Egypt Political Consultations on Libya 🔗 https://t.co/Zx719c6pm3 https://t.co/30lB5wfu09 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 15, 2026

Κατά τη συνάντηση επισημάνθηκε ακόμη ο σημαντικός ρόλος της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες στην περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ