Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, με επικεφαλής τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ. Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα.
Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την Ανατολική Μεσόγειο.
📍 Athens, 15.10.2026 🇬🇷 🇪🇬 Third Round of Greece-Egypt Political Consultations on Libya 🔗 https://t.co/Zx719c6pm3 https://t.co/30lB5wfu09— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 15, 2026
Κατά τη συνάντηση επισημάνθηκε ακόμη ο σημαντικός ρόλος της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες στην περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ