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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, με επικεφαλής τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ. Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την Ανατολική Μεσόγειο.

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Κατά τη συνάντηση επισημάνθηκε ακόμη ο σημαντικός ρόλος της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες στην περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ