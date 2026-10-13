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Από τα απομονωμένα Λευκά Όρη στην παγκόσμια οθόνη του BBC: Ο 24χρονος Κρητικός βοσκός Γιάννης Παπασηφάκης, που μετρά περισσότερους από 100.000 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Το BBC, μέσα από την εκπομπή «The Travel Show» και το επεισόδιο με τίτλο «Guardians of Crete» («Οι φύλακες της Κρήτης»), συστήνει στο κοινό τον Κρητικό βοσκό που εξακολουθεί να ακολουθεί την οικογενειακή παράδοση στην κτηνοτροφία. Για αρκετούς μήνες κάθε χρόνο, ο Γιάννης ζει σε μιτάτο στα Λευκά Όρη, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων, πάνω από την Ανώπολη Σφακίων.

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Για μήνες, ο νεαρός βοσκός ζει σε ένα παραδοσιακό πέτρινο μιτάτο σε υψόμετρο 1.800 μέτρων πάνω από την Ανώπολη. Χωρίς τις ανέσεις της πόλης, η καθημερινότητά του περιλαμβάνει τη φροντίδα των κοπαδιών, την παραδοσιακή τυροκομία, τη μεταφορά προμηθειών με μουλάρια και τη χρήση φωτοβολταϊκών για ηλεκτροδότηση.

Παρότι περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, ο Γιάννης Παπασηφάκης έχει δημιουργήσει γύρω του μια πολυπληθή διαδικτυακή κοινότητα. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι τον ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράζεται σε καθημερινή βάση στιγμές και εικόνες από τη ζωή του στα βουνά. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στο βίντεο του BBC, ακόμη και την ώρα που κάθεται να φάει, μπορεί να υπάρχουν έως και 1.200 άνθρωποι που τον παρακολουθούν διαδικτυακά.

Οπως αναφέρει το flashnews.gr , με το συγκεκριμένο αφιέρωμα, το βρετανικό δίκτυο στρέφει το ενδιαφέρον σε μια διαφορετική εικόνα της Κρήτης, πέρα από τις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Στο προσκήνιο έρχεται η καθημερινότητα των ανθρώπων που εξακολουθούν να διατηρούν ζωντανή την παράδοση της κτηνοτροφίας στα Λευκά Όρη.