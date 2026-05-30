Ο Τσούο Σιαογιόνγκ, ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα, δεν περίμενε ποτέ ότι η αγγελία που δημοσίευσε αναζητώντας βοσκούς για εργασία σε απομονωμένα βοσκοτόπια νότια της Μογγολίας θα γινόταν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περισσότερα από 700 άτομα υπέβαλαν αίτηση για μόλις δύο θέσεις εργασίας. Ανάμεσά τους βρίσκονταν υπάλληλοι εταιρειών από μεγάλες κινεζικές πόλεις όπως η Σανγκάη και η Τσονγκίνγκ, εργαζόμενοι σε εργοστάσια από διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και απόφοιτοι πανεπιστημίων.

Η αγγελία, που δημοσιεύθηκε στα τέλη Απριλίου, συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες 59 εκατομμύρια προβολές στο Weibo, την κινεζική εκδοχή του Χ, αναδεικνύοντας τη μεγάλη πίεση που δέχεται σήμερα η αγορά εργασίας στην Κίνα.

«Δεν περίμενα ότι θα γινόταν τόσο viral», ανέφερε ο Τσούο, εξηγώντας πως περίπου το 10% των υποψηφίων είχε μόλις ολοκληρώσει τις πανεπιστημιακές του σπουδές, ενώ άλλοι αντιμετώπιζαν χρέη, εξαντλητικές συνθήκες εργασίας σε εργοστάσια ή είχαν κουραστεί από την αυστηρή εργασιακή κουλτούρα. «Φαίνεται πως οι απλοί άνθρωποι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν δουλειά», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Η κατάρα των 35άρηδων» και η κουλτούρα του «996»

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μισοί υποψήφιοι ανήκαν στη γενιά των ανθρώπων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1990, μια ηλικιακή ομάδα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού που στην Κίνα αποκαλείται «η κατάρα των 35άρηδων». Έρευνες δείχνουν ότι πολλοί εργοδότες, ακόμη και στον δημόσιο τομέα, προτιμούν νεότερους εργαζομένους και συχνά αγνοούν όσους είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία.

Μία από τις ενδιαφερόμενες, η 28χρονη Γου, που εργάζεται στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και λαμβάνει μισθό 10.000 γουάν (περίπου 1.200 ευρώ) τον μήνα, δήλωσε ότι η θέση της βοσκού την προσέλκυσε ιδιαίτερα. «Θέλω να φύγω από τη ζωή της πόλης και να σταματήσω να έχω να κάνω με δύσκολους ανθρώπους. Θα ήθελα να ζήσω ήρεμα και απομονωμένα, μακριά από όλους», είπε.

Ανάλογη ήταν και η περίπτωση του 21χρονου Τζέιμς Γκουό, ο οποίος εργάζεται σε εργοστάσιο κατασκευής εμπορευματοκιβωτίων και δήλωσε εξαντλημένος από τις συνθήκες εργασίας. «Δεν μπορείς να φανταστείς πώς είναι να δουλεύεις πάνω από 13 ώρες τη μέρα βιδώνοντας βίδες, μέχρι να πρηστούν τα χέρια σου και να γεμίσουν φουσκάλες, χωρίς ούτε χρόνο για τουαλέτα», ανέφερε, προσθέτοντας: «Ο φόρτος εργασίας είναι τεράστιος, δεν αντέχω άλλο».

Πολλοί εργαζόμενοι στην Κίνα, τόσο εργάτες όσο και υπάλληλοι γραφείου, καταγγέλλουν την κουλτούρα «996», δηλαδή εργασία από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, έξι ημέρες την εβδομάδα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς τα εργοστάσια έρχονται αντιμέτωπα με αυξημένο κόστος εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, η τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται ταχύτατα, ενώ φέτος αναμένεται αριθμός-ρεκόρ 12,7 εκατομμυρίων αποφοίτων πανεπιστημίων που θα αναζητήσουν εργασία.

Ιδανική θέση για ζευγάρι – Οι εργασίες που καλούνται να κάνουν

Ο Τσούο αναζητούσε βοσκούς -κατά προτίμηση ζευγάρι- για τη φροντίδα 3.000 προβάτων σε βοσκότοπο έκτασης 20.000 στρεμμάτων κατά τη θερινή περίοδο, ενώ τον χειμώνα οι εργαζόμενοι θα αναλάμβαναν απαιτητικές εργασίες ταΐσματος και καθαρισμού σε εσωτερικούς χώρους, με θερμοκρασίες που μπορούν να πέσουν κάτω από τους -30 βαθμούς Κελσίου.

Η αμοιβή που προσφερόταν ήταν περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα για τον καθένα, ποσό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο μισθό στις ιδιωτικές εταιρείες στις κινεζικές πόλεις, που ανέρχεται περίπου στα 760 ευρώ. Παράλληλα, παρέχονταν δωρεάν διαμονή και φαγητό. Τελικά, ο ιδιοκτήτης του αγροκτήματος προσέλαβε τέσσερις βοσκούς -δύο ζευγάρια- όλοι γεννημένοι τη δεκαετία του 1980 και με προηγούμενη εμπειρία σε αγροτικές εργασίες.

Παρότι διατήρησε στη λίστα αναμονής ακόμη 40 ζευγάρια υποψηφίων, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να προσλάβει εργένηδες ή νέους που προέρχονται από μεγάλα αστικά κέντρα. Όπως εξήγησε: «Εδώ μπορεί να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος χωρίς να δεις άλλον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να αντέξει τέτοια μοναξιά».

Παρότι το επίσημο ποσοστό ανεργίας στην Κίνα κινείται λίγο πάνω από το 5%, η υποαπασχόληση αυξάνεται, ενώ οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα παραμένουν στάσιμες σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες από Reuters