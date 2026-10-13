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Οι υποψήφιοι στους διαγωνισμούς πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) μπορούν πλέον να ενημερωθούν για το αν κρίνονται κατάλληλοι ή ακατάλληλοι για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να μπουν και να ενημερωθούν κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

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Για τον Στρατό Ξηράς: https://epop.army.gr

Για το Πολεμικό Ναυτικό: https://epop.hellenicnavy.gr

Για την Πολεμική Αεροπορία: https://epop.haf.gr

Για το Κοινό Νομικό Σώμα: https://epopnom.army.gr

Για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής: https://epop-plh.army.gr

Επιπρόσθετα επιτρέπεται να ασκήσουν προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, μέσω μηνύματος e-mail όπως παρακάτω:

Επιπρόσθετα και μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.