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Οι υποψήφιοι στους διαγωνισμούς πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) μπορούν πλέον να ενημερωθούν για το αν κρίνονται κατάλληλοι ή ακατάλληλοι για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να μπουν και να ενημερωθούν κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

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Επιπρόσθετα επιτρέπεται να ασκήσουν προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, μέσω μηνύματος e-mail όπως παρακάτω:

Επιπρόσθετα και μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.