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Σεξουαλική κακοποίηση τη 4χρονης κόρης σε παιδικό σταθμό στη Φθιώτιδα καταγγέλλει η μητέρα της.

Όπως είπε στο Mega, η 4χρονη άλλαξε τη συμπεριφορά της από τότε που άρχισε να πηγαίνει εκεί, κλεινόταν στον εαυτό της και αντιδρούσε νευρικά όταν αναφερόταν ο παιδικός σταθμός. «Μου είπε “δεν θέλω να πάω με τίποτα, μαμά, σχολείο”» είπε η ίδια, προσθέτοντας πως φαινόταν κάτι να την βασανίζει και να την πονάει. Κάποια στιγμή την ρώτησε αν υπήρχε κάτι που της είχαν πει να κρατήσει μυστικό και να μην το πει σε κανέναν.

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Η ίδια μαζί με τον σύζυγό της κατήγγειλαν σε εισαγγελέα και αστυνομία όσα περιέγραψε το παιδί, ενώ επικοινώνησαν και με τον παιδικό σταθμό. Όπως έμαθαν η εργαζόμενη είχε προσληφθεί μέσω του δήμου, χωρίς να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα. Επίσης η μητέρα ανέφερε πως η εργαζόμενη δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη από το σχολικό περιβάλλον.