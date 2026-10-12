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Τα μη επανδρωμένα (drones) και η αντιμετώπισή τους είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων στη μετεκπαίδευση εφέδρων στο πλαίσιο της Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας.

Με τις μεταρρυθμίσεις στην εφεδρεία γενικότερα να είναι σε πλήρη εξέλιξη, από τις 5 ως τις 10 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε μετεκπαίδευση Εφέδρων Οπλιτών στο 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων (1ο ΚΕΜΕΦ) στον Αυλώνα, στο 2ο ΚΕΜΕΦ στο Λιτόχωρο Πιερίας και στη Β΄ Μοίρα Καταδρομών (Β΄ ΜΚ/Δ) στη Νάουσα.

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Η εκπαίδευση περιέλαβε αντικείμενα Α΄ Βοηθειών στη μάχη (TCCC), χρησιμοποίησης και αντιμετώπισης των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), καθώς και χρήσης εξομοιωτών βολής με σκοπό την εξάσκηση των εφέδρων σε ρεαλιστικά σενάρια και την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες εφέδρους απονεμήθηκε το διακριτικό σήμα του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου».