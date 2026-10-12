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Πώς θα εμποδίζονται τα παιδιά κάτω των 15 στα social media περιέγραψε στην ΕΡΤ 3 ο Παναγιώτης Καρυδόπουλος, μηχανικός Η/Υ και υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ.

Αναφερόμενος στις πλατφόρμες που μπαίνουν στο «μικροσκόπιο», ο κ. Καρυδόπουλος, διευκρίνισε ότι η σχετική λίστα μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί, όπως επίσης «ανοικτός» παραμένει και ο τρόπος ελέγχου της ηλικίας του χρήστη.

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«Θα πρέπει ο χρήστης να έχει πιστοποιηθεί πρώτα από μια άλλη εφαρμογή όπως το Gov Wallet και εφόσον πιστοποιηθεί, θα πρέπει το εργαλείο αυτό να δώσει ένα συγκεκριμένο token, μια συγκεκριμένη έγκριση στην πλατφόρμα που να λέει ότι αυτός ο χρήστης είναι νόμιμος, μπορεί να γίνει χρήστης της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα ναι μεν παίρνει την έγκριση από το εργαλείο, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι η πλατφόρμα γνωρίζει ποιος είναι ο χρήστης που την χρησιμοποιεί», εξήγησε ο κ. Καρυδόπουλος.

Στην ερώτηση αν τα παιδιά μπορούν να παρακάμψουν τον έλεγχο με VPN ή να μετακινηθούν αλλού και στην ουσία ακυρώσουν στην πράξη το μέτρο, ο κ. Καρυδόπουλος απάντησε μεταξύ άλλων πως «είναι κάτι που έχει αναγνωριστεί αυτό και από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πως θα αντιμετωπιστεί, είναι ζήτημα διερεύνησης. Δεν πάμε να χτίσουμε έναν τοίχο, πάμε να φτιάξουμε ένα όριο που όλοι θα γνωρίζουν ότι από εδώ και πέρα κινείσαι σε κάτι παράνομο».