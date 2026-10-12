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Από διερχόμενο όχημα φέρεται να παρασύρθηκε γυναίκα στο Σφακάκι Ρεθύμνου, στην Κρήτη, που βρέθηκε νεκρή από περαστικούς.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει άγνωστη, ενώ η ηλικία της υπολογίζεται στα 50-60 έτη. Το συμβάν έλαβε χώρα στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Οι πρώτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, σε σημείο όπου ο δρόμος σχηματίζει μεγάλη ευθεία, λίγο πριν από την είσοδο στην πόλη του Ρεθύμνου.Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντας τη γυναίκα στον δρόμο.

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Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ζητώντας την άμεση συνδρομή ασθενοφόρου.Ωστόσο, για τη γυναίκα ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή.