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«Δεν αλλάζει κάτι για τους δικαιούχους ως προς τις προϋποθέσεις ή τα εισοδηματικά, οικογενειακά κριτήρια που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος στο ΕΡΤnews, με φόντο την προαναγγελία Πιερρακάκη για αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης.

«Το μόνο που αλλάζει είναι το ύψος της επιδότησης», πρόσθεσε. «Αν λοιπόν ένα νοικοκυριό πέρσι έλαβε 1.000 ευρώ επιδότηση μέσω του επιδόματος θέρμανσης, φέτος θα λάβει 1.300 ευρώ γιατί αυξάνεται κατά 30%. Υπενθυμίζεται ότι αυτό το επίδομα είναι κλιμακωτό, από 100 έως 1.200 ευρώ, αναλόγως στην περιοχή στην οποία βρίσκεται ο δικαιούχος και τις ανάγκες θέρμανσης που έχει, λόγω και των ειδικών καιρικών συνθηκών.»

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Πέρσι, όπως σημείωσε ο κ. Τσάπαλος «περίπου 1.200.000 πολίτες ήταν δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο αφορούσε όχι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και άλλους τύπους θέρμανσης, όπως ξυλεία, ηλεκτρικό ρεύμα για αντλίες θερμότητας, φυσικό αέριο και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, θα εξειδικευθούν αύριο στη συνέντευξη Τύπου που θα δοθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το υπουργείο Οικονομικών.»

Συνεχίζοντας πρόσθεσε ότι: «H επιδότηση στην αντλία που θα ανακοινωθεί αύριο θα έχει ως αποτέλεσμα η τιμή διάθεσης να είναι αρκετά κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά. Πρόθεσή μας είναι η ήδη υπάρχουσα επιδότηση στην αντλία για το ντίζελ κίνησης να συνεχιστεί και για τις επόμενες μέρες και θεωρώ πιθανό να έχουμε θετικές ειδήσεις και από το μέτωπο των διυλιστηρίων, όσον αφορά τη συνέχιση της δικής τους επιδότησης στη βενζίνη κατά 10 λεπτά ανά λίτρο».