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Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε πρόσφατα νέο συμβόλαιο με την πορτογαλική ομάδα, το οποίο τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του ρόστερ.

Η διοίκηση του συλλόγου είχε απορρίψει στο παρελθόν πρόταση ύψους άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρησή του.

Ο Παυλίδης εντάχθηκε στην ομάδα το 2024 και έχει παρουσιάσει υψηλή εκτελεστική ικανότητα, σημειώνοντας σημαντικό αριθμό τερμάτων σε όλες τις διοργανώσεις.

Παρά το ενδιαφέρον κορυφαίων ομάδων ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, η Μπενφίκα παραμένει αποφασισμένη να κρατήσει τον παίκτη στη Λισαβόνα.

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Η Μπενφίκα εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την παρουσία του Βαγγέλη Παυλίδη και έχει ήδη αρχίσει να κινείται με στόχο να εξασφαλίσει την παραμονή του Έλληνα επιθετικού στη Λισαβόνα για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την πορτογαλική «A Bola», αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες παρακολουθούν την περίπτωσή του. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Γιουβέντους και η Μίλαν από την Ιταλία, η Τότεναμ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου, αλλά και η Μπαρτσελόνα από την Ισπανία. Ο διεθνής φορ επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπενφίκα μετά τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αξία του στην ευρωπαϊκή αγορά.

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Το ενδιαφέρον για τον Παυλίδη δεν είναι καινούργιο. Το καλοκαίρι του 2025, ο αντιπρόεδρος για τα οικονομικά της Μπενφίκα, Νούνο Καταρίνο, είχε αποκαλύψει ότι ο σύλλογος απέρριψε πρόταση της Φενέρμπαχτσε που ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του.

Παράλληλα, ο 27χρονος επιθετικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους «Αετούς», επεκτείνοντας τη συνεργασία του με την ομάδα πέρα από την αρχική συμφωνία που είχε ισχύ έως το 2029. Όπως ανέφερε η «Record», η νέα συμφωνία τον κατέστησε τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή του ρόστερ, με την εφημερίδα να κάνει λόγο για μια συμφωνία που αποτελεί σημαντική επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για την Μπενφίκα.

Ο Παυλίδης εντάχθηκε στο δυναμικό της πορτογαλικής ομάδας το καλοκαίρι του 2024, προερχόμενος από την Άλκμααρ, έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ. Από την πρώτη κιόλας σεζόν του στην Πορτογαλία απέδειξε την εκτελεστική του ικανότητα, καταγράφοντας 30 γκολ και 12 ασίστ σε 57 συμμετοχές. Την επόμενη χρονιά συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, φτάνοντας ξανά τα 30 τέρματα.

Με τις επιδόσεις του να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους να φέρονται να ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες προτάσεις κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ωστόσο, η Μπενφίκα δείχνει αποφασισμένη να διατηρήσει τον Έλληνα διεθνή στο δυναμικό της.

(Με πληροφορίες από A Bola, Record)