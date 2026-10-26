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Ο Βαγγέλης Παυλίδης ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, στον αποψινό αγώνα της Μπενφίκα με την Σάντα Κλάρα για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας (26.10.2026, 20:45) και έχει την ευκαιρία να πετύχει κάτι σημαντικό για την καριέρα του, σε περίπτωση που πετύχει κάποιο γκολ.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει φτάσει τα 199 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα και χρειάζεται μόλις ένα ακόμη για να συμπληρώσει τα 200, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο… ste up που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.

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Θυμίζουμε ότι ο 27χρονος Έλληνας επιθετικός έφτασε τα 76 γκολ (με 21 ασίστ) σε 126 αγώνες με τη φανέλα της Μπενφίκα, ξεπερνώντας τον Μίκαελ Μάνικε και βρίσκεται στην 3η θέση των ξένων σκόρερ στην ιστορία της Μπενφίκα.

Μπροστά του πλέον είναι μόνο οι Ματς Μάγκνουσον (87), Ζόνας (137) και Όσκαρ Καρντόσο (172).