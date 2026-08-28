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Η ελληνική κυβέρνηση απέστειλε ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία καταγγέλλοντας τα θαλάσσια πάρκα ως αντίθετα στο Διεθνές Δίκαιο.

Ο υπουργός τόνισε πως η χώρα υπερασπίζεται ενεργά την κυριαρχία της και σημείωσε ότι οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου παρουσιάζουν ύφεση.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης απέρριψε τις αιτιάσεις του βουλευτή Αλέξανδρου Καζαμία για την εξωτερική πολιτική και την αποχώρηση συμβούλου του πρωθυπουργού.

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι οι τουρκικές παραβιάσεις αυξάνονται και προειδοποίησε για το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας.

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Οι κινήσεις της Αθήνας στο πεδίο αποτελούν σύμφωνα με όσα τόνισε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης τον βασικό λόγο για τις αντιδράσεις της Τουρκίας και την αύξηση της έντασης του τελευταίου διαστήματος.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία, τόνισε πως τα δυο θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η τουρκική κυβέρνηση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι καταφανώς αντίθετα στο Διεθνές Δίκαιο, δεν δεσμεύουν τη χώρα και αποτελούν σαφή παραβίαση του ενωσιακού κεκτημένου.

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«Θέλω να σας ενημερώσω ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα αυτό, με αναλυτική καταγραφή των λόγων για τους οποίους η θεσμοθέτηση των δύο πάρκων αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Από την πρώτη στιγμή έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές Αρχές, οι θεσμοί γνωρίζουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση της έντασης εκ μέρους της Τουρκίας και η Ελλάδα προτίθεται να προβεί και σε περαιτέρω ενέργειες για τα ζητήματα αυτά» υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε εκ νέου το μήνυμα πως «δεν παρακολουθούμε, εμείς ενεργούμε», τονίζοντας πως «η Ελλάδα υπερασπίζεται για πρώτη φορά στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματά». Και πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών: «Αν ενοχλεί αυτό – εάν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία – αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδος, προκειμένου να την φέρουμε εκεί που δεν ήταν ποτέ».

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στην αύξηση των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά, αναφέροντας ότι το φαινόμενο είναι αρνητικό αλλά όπως υποστήριξε η σημερινή κατάσταση απέχει σημαντικά από την εικόνα προηγούμενων ετών. «Είναι κάκιστο να υπάρχουν αλλά απέναντι στις χιλιάδες που είχαμε στο παρελθόν σήμερα υπάρχει σαφέστατη ύφεση».

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στην αποχώρηση του Σωτήρη Σέρμπου από τη θέση του συμβούλου του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, μιλώντας για «ανυπόστατους» και «αστοιχείωτους» ισχυρισμούς του Αλέξανδρου Καζαμία περί παραίτησής του επειδή «διαβλέπει κρίση» και «δεν συμφωνεί με την στρατηγική της κυβέρνησης».

Στρέφοντας τα «βέλη» του προς τον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε για «ανεύθυνη στάση» και απόπειρα «εξαπάτησης» του ελληνικού λαού, σχολιάζοντας πως οι πολίτες καταλαβαίνουν πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη «γνωρίζει να αντιμετωπίζει τις κρίσεις και να χειρίζεται τα διεθνή θέματα», καθώς και πως «υπηρετεί με σθένος το εθνικό συμφέρον». «Όταν η πρόεδρός σας κ. Καζαμία ήταν μέλος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το ‘15, ποια ήταν η κατάσταση σε σχέση με τις παραβιάσεις και το μεταναστευτικό στο Ανατολικό Αιγαίο; Από το 1,5 εκατ. παράτυπων μεταναστών, έχουμε σχεδόν μηδενίσει τις εξ ανατολών εισόδους, οι σκηνές της Μόριας και της Ειδομένης έχουν παρέλθει» πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, από την πλευρά του, μίλησε για «εκτίναξη» των παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Ελλάδας, ενώ προειδοποίησε πως το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη «γαλάζια πατρίδα» βρίσκεται καθ’ οδόν.