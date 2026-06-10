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Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP).

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας από την τουρκική πλευρά, με φόντο και τις συζητήσεις γύρω από τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα».

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Σόφια | Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Τουρκίας Hakan Fidan στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης – SEECP pic.twitter.com/nf6v0tZuom — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 10, 2026

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αφορά την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια διεύρυνσης της σχετικής ατζέντας.

Οι περιφερειακές εξελίξεις στο επίκεντρο

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και για την πορεία των διατλαντικών σχέσεων ενόψει της επόμενης Συνόδου Κορυφής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην Άγκυρα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, περιοχές που παραμένουν στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος λόγω των γεωπολιτικών προκλήσεων και των συνεχιζόμενων εντάσεων.

Συζήτηση και για το Κυπριακό

Στην ατζέντα βρέθηκε επίσης το Κυπριακό, με τους δύο υπουργούς να εξετάζουν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επαφές με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, καθώς και στην προετοιμασία της επικείμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Διάλογος με σαφείς διαχωριστικές γραμμές

Παρά τις διαφωνίες που εξακολουθούν να υφίστανται σε κρίσιμα ζητήματα, Αθήνα και Άγκυρα εμφανίζονται διατεθειμένες να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

Η ελληνική πλευρά επιμένει στη στρατηγική του διαλόγου χωρίς εκπτώσεις στις πάγιες θέσεις της, ξεκαθαρίζοντας ότι απορρίπτει κάθε μονομερή πρωτοβουλία που επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε ζητήματα θαλάσσιων ζωνών, ενώ παράλληλα θεωρεί απαραίτητη τη συνέχιση της επικοινωνίας προκειμένου να αποφεύγεται η αναζωπύρωση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.