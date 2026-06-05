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Το μήνυμα πως «δεν εφησυχάζουμε, διατηρούμε ενεργά όλα μας τα όπλα, όπως και όλους τους δίαυλους μας» έστειλε από το βήμα της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία σε σχέση με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Άγκυρα στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε πως η ελληνική κυβέρνηση δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό Τύπο, ιδίως εφόσον οι σχετικές πληροφορίες είναι άκρως αντικρουόμενες, σημειώνοντας, πάντως, πως ήδη διαφαίνεται ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στην κατάθεση του επίμαχου νομοσχεδίου. «Η σαφής και ξεκάθαρη θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό Τύπο, πολλώ δε μάλλον όταν οι πληροφορίες τους είναι ετερόκλιτες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια» τόνισε ο Γιωργος Γεραπετρίτης.

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Ο υπουργός Εξωτερικών, σε κάθε περίπτωση, τόνισε για ακόμη μία φορά πως μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα, υπογραμμίζοντας, ταυτόχρονα, πώς καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα πρόκειται να υπάρξει. «Η Ελλάδα διαθέτει αυτή την στιγμή ένα εξαιρετικό μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν κρίνει ότι πλήττονται τα συμφέροντά της» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημειώνοντας πως δεν κάνουμε «καμία παραχώρηση στα εθνικά δίκαια και συμφέροντα, όπως άλλωστε δεν το πράξαμε σε καμία περίπτωση την τελευταία τριετία».

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας, όπως και οι διεθνείς οργανισμοί είναι «απολύτως ενήμεροι», υπεραμυνόμενος της προληπτικής και ενεργούς πολιτικής την οποία όπως είπε, ακολουθεί η κυβέρνηση. «Η Ελλάδα και προληπτικώς δρα. Και καθορίζει, αντί να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις. Βεβαίως διαθέτει όπλα για να αντιπαρατεθεί σε οτιδήποτε προκύψει» σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης λέγοντας στην συνέχεια: «Οτιδήποτε συμβαίνει είναι αντίδραση σε δική μας δράση. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργός, δραστήρια, προληπτική».

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, από την πλευρά του, ζήτησε προληπτικά μέτρα, πιο δραστήρια εξωτερική πολιτική και κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα. «Γιατί δεν κάνετε προληπτικά μέτρα τώρα; Πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο. Ίσως μετά να είναι αργά» επεσήμανε προς τον αρμόδιο υπουργό ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.