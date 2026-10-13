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Καραγάτση, ξεκινά τη διεθνή της πορεία μετά την πώληση των δικαιωμάτων της σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα.

Πρόκειται για μία από τις πιο δαπανηρές ελληνικές παραγωγές όλων των εποχών, η οποία προβλήθηκε αρχικά από την πλατφόρμα ERTFLIX σημειώνοντας υψηλή τηλεθέαση.

Η υπόθεση εστιάζει στη ζωή μιας νεαρής Ιταλίδας που μετακομίζει στη Σύρο, όπου εμπλέκεται σε ένα περίπλοκο ερωτικό τρίγωνο με δύο αδέλφια.

Τη σκηνοθεσία της εξάωρης σειράς ανέλαβε ο Βάρδης Μαρινάκης, ενώ η παραγωγή πραγματοποιήθηκε από τη Foss Productions σε συνεργασία με την ΕΡΤ και άλλους φορείς.

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Μία από τις πιο ακριβές παραγωγές που έχουν γίνει στην Ελλάδα, «Η Μεγάλη Χίμαιρα», έχει ήδη ξεκινήσει το ταξίδι της σε όλον το κόσμο καθώς μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν εξασφαλίσει τα δικαιώματα της μίνι σειράς.

Η «Μεγάλη Χίμαιρα», που αποτελεί διασκευή του εμβληματικού μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση και πρωταγωνιστεί η Φωτεινή Πελούζο, έχει ήδη πωληθεί στο Global Series Network για λογαριασμό της Walter Presents στις ΗΠΑ αλλά και το SBS στην Αυστραλία.

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Η σειρά έξι επεισοδίων που είχε σπάσει ρεκόρ τηλεθέασης στην εγχώρια αγορά, είχε αρχικά προβληθεί στην υπηρεσία streaming της κρατικής τηλεόρασης, το ERTFLIX.

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου και η Φωτεινή Πελούζο.



Στο ενεργητικό της Πελούζο συγκαταλέγεται η σειρά «Everything Calls for Salvation» του Netflix, ενώ στη «Μεγάλη Χίμαιρα» πρωταγωνιστεί υποδυόμενη τη Μαρίνα, μια ανήσυχη νεαρή Ιταλίδα που γοητεύεται από την κλασική ελληνική κουλτούρα. Η Μαρίνα ερωτεύεται τον Έλληνα εφοπλιστή Γιάννη Ρίγκο, τον οποίο υποδύεται ο Ανδρέας Κωνσταντίνου («Milky Way»), και τον ακολουθεί για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στο ειδυλλιακό νησί της Σύρου.

Ένα ερωτικό τρίγωνο σχηματίζεται όταν ερωτεύεται τον Μηνά, τον αδελφό του Γιάννη, τον οποίο υποδύεται ο Δημήτρης Κίτσος («Μαέστρο»), και η ίδια παγιδεύεται στη δική της ελληνική τραγωδία. Σε πολλές σκηνές, την παράσταση κλέβει η Καριοφυλλιά Καραμπέτη, που υποδύεται την αυστηρή πεθερά. Καθώς η οικονομική καταστροφή πλησιάζει, η ψυχική της φθορά βαθαίνει, οδηγώντας σε έναν κύκλο πάθους, ψυχικής αναταραχής και τραγικού τέλους

Το μυθιστόρημα εκδόθηκε το 1953 και διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930. Η τηλεοπτική προσαρμογή θεωρείται η ελληνική ιστορική σειρά με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό όλων των εποχών. Εκτός από τη Σύρο, «Η Μεγάλη Χίμαιρα» γυρίστηκε σε εμβληματικές τοποθεσίες της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένης της Ακρόπολης.

«Η Μεγάλη Χίμαιρα»: Μεγάλη επιτυχία για τη Foss Productions

Η Foss Productions δημιούργησε τη σειρά σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, τη Mompracem, τη Boo Productions και τη Beta Film.

Σκηνή από τα γυρίσματα της σειράς «Η Μεγάλη Χίμαιρα».

«Το σκηνικό διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930, αλλά θέλαμε η ιστορία να είναι της εποχής μας» είχε δηλώσει ο Στέλιος Κοτιώνης, διευθυντής της Foss, στην έγκυρη ιστοσελίδα Deadline, που είχε την αποκλειστική είδηση για τη διεθνή καταξίωση της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα».

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«Αφορά τη σεξουαλικότητα και την ελευθερία της πρωταγωνίστριας, την παιδική της ηλικία και τη θλίψη της, καθώς και το γεγονός ότι αρπάζει αυτό που θεωρεί ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή. Είναι κάτι που ισχύει και σήμερα, με ανθρώπους που θέλουν να φύγουν από τη χώρα τους για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον αλλού»

Τη σκηνοθεσία της σειράς υπογράφει ο Βάρδης Μαρινάκης («Σιωπηλός δρόμος»), ενώ το σενάριο είναι του Παναγιώτη Ιωσιφέλη («Η παραλία»).

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