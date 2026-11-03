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Ο Ηλιόπουλος παρουσιάστηκε στην εκπομπή ως θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», γεγονός που προκάλεσε επικρίσεις για τους χειρισμούς της δημόσιας τηλεόρασης.

Η ΕΡΤ απέδωσε το περιστατικό στην πίεση του χρόνου κατά τη ζωντανή μετάδοση, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε προηγηθεί οπτική επαφή με τον καλεσμένο.

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και αποφυλακίστηκε το 2022 μετά την έκτιση της ποινής του.

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Σε υποχρεωτική αργία για διάστημα 10 ημερών τίθενται ο αρχισυντάκτης και ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ που ενεπλάκησαν στο περιστατικό με την εμφάνιση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Παναγιώτη Ηλιόπουλου, ενώ η εκπομπή του Γιώργου Σιαδήμα μπαίνει στον «πάγο» μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Οι αποφάσεις έρχονται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία του Παναγιώτη Ηλιόπουλου σε εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης, όπου εμφανίστηκε με την ιδιότητα του «θύματος ΜΚΟ». Ο Ηλιόπουλος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.

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Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο ρεπορτάζ της ΕΡΤ για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Η εμφάνισή του προκάλεσε κύμα επικρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να καταγγέλλουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε από τη δημόσια τηλεόραση.

Ειδικότερα, ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος φιλοξενήθηκε σε τηλεοπτικό «παράθυρο», προκειμένου να μιλήσει για την υπόθεση ως πρόσωπο που είχε επηρεαστεί από τη δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης. Ωστόσο, η ιδιότητα που αναγραφόταν στο κάτω μέρος της οθόνης προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση: «Ιδρυτής λέσχης, θύμα ΜΚΟ».

Η παρουσίαση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη με αυτόν τον τρόπο προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι επέκριναν τη δημόσια τηλεόραση για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τη συγκεκριμένη εμφάνιση.

Η απάντηση της ΕΡΤ για την εμφάνιση του Παναγιώτη Ηλιόπουλου

Η ΕΡΤ, απαντώντας για το περιστατικό, απέδωσε όσα συνέβησαν στην πίεση του χρόνου. Σε σχετικό σχόλιο υποστήριξε ότι ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος εμφανίστηκε στην εκπομπή χωρίς να έχει προηγηθεί οπτική επαφή μαζί του.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι πρόκειται για ατόπημα και δεν προκύπτει θέμα σκοπιμότητας, ωστόσο τους καταλογίζεται πως από τη στιγμή που βγήκε στον αέρα ο Χρυσαυγίτης Παναγιώτης Ηλιόπουλος, οι υπεύθυνοι της εκπομπής έπρεπε να κόψουν αμέσως τη σύνδεση.

Σε σχετική ανακοίνωση η ΕΡΤ «εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται».

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«Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως στη θέση της εκπομπής του Γιώργου Σιαδήμα το πρωί της Τρίτης, έπαιξε μία έκτακτη για τις Αμερικανικές Εκλογές με την Αδαμαντία Λιόλιου.

Ποιος είναι ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος εξελέγη βουλευτής Μαγνησίας με τη Χρυσή Αυγή το 2015. Αποφυλακίστηκε το 2022, έχοντας εκτίσει ποινή για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

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Στο χέρι του έχει τατουάζ τη φράση «Sieg Heil», καθώς και τον μαίανδρο, σύμβολο της Χρυσής Αυγής. Κατά τη διάρκεια της δίκης, μάλιστα, είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει τη σημασία του συγκεκριμένου τατουάζ, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι του άρεσε η γραμματοσειρά.

Αναλυτικά η απάντηση της ΕΡΤ

Με αφορμή την απαράδεκτη αβλεψία στη χθεσινή ζωντανή εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, η ΕΡΤ ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα:

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

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Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο.

Από την πρώτη στιγμή που η υπόθεση της απάτης με τη ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης είδε το φως της δημοσιότητας, η ΕΡΤ ανέδειξε όλες τις πτυχές της, φιλοξενώντας συνεντεύξεις θυμάτων, αλλά και συγγενών τους, στα δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές της.

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Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα η εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα φιλοξένησε τρεις διαφορετικές συνεντεύξεις θυμάτων της ΜΚΟ ”Παιδική Χαρά”. Μέσα στον καταιγισμό των θεμάτων και υπό την πίεση του χρόνου, καθώς πρόκειται για μια καθημερινή, ζωντανή δίωρη εκπομπή, ρεπόρτερ εντόπισε μέσω Facebook την καταγγελία μέλους λέσχης μοτοσικλετιστών, το οποίο είχε δώσει χρήματα στη ΜΚΟ, και του ζήτησε να παρέμβει μέσω Skype στην εκπομπή.

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Εκείνος την παρέπεμψε στον πρόεδρο της λέσχης, ο οποίος τελικά βγήκε στον αέρα της εκπομπής, χωρίς να έχει προηγηθεί οπτική επαφή μαζί του.

Να σημειωθεί ότι η ΕΡΤ έχει κρατήσει διαχρονικά σκληρή στάση απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Το ΕΡΤnews, το ενημερωτικό κανάλι της ΕΡΤ, δεν μετέδωσε καμία δήλωση του προσφάτως αποφυλακισθέντος χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη.

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