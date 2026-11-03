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Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και σύσταση συμμορίας, ενώ η έρευνα εξετάζει τη χρήση των χρημάτων για προσωπική πολυτελή διαβίωση.

Επιπλέον, οι Αρχές ερευνούν την εμπλοκή των εμπλεκομένων σε παράνομο στοιχηματισμό και τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων μέσω της χρηματοδότησης ερασιτεχνικών ομάδων.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες για τη διαχείριση των χρημάτων, τα οποία προορίζονταν για τη θεραπεία ασθενών παιδιών.

Οι δικαστικές αρχές καλούνται πλέον να αξιολογήσουν το σύνολο της δικογραφίας και τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, διατηρώντας το τεκμήριο της αθωότητας.

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Στα χέρια της Δικαιοσύνης περνά η υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με τους έξι συλληφθέντες να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για μια υπόθεση που συνδυάζει δωρεές εκατομμυρίων ευρώ για άρρωστα παιδιά, πολυτελή ζωή, στοιχηματισμό και καταγγελίες για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, αναμένεται να απολογηθούν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης τέσσερις κατηγορούμενοι: η 35χρονη σύντροφος του φερόμενου ως επικεφαλής της οργάνωσης, ο 32χρονος αδελφός της και δύο πρόσωπα που συνδέονται με τον χώρο της διαιτησίας.

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Οι άλλοι δύο συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων ο 37χρονος Κ.Φ., θα απολογηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και σύσταση συμμορίας.

Όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Οι ισχυρισμοί της δικογραφίας θα αξιολογηθούν από τις δικαστικές αρχές.

Πού πήγαν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ των δωρεών;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τον Οκτώβριο του 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν περίπου 5,8 εκατομμύρια ευρώ μέσω των λογαριασμών που εξετάζονται, με σχεδόν 249.000 τραπεζικές κινήσεις.

Περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ φέρεται να κατέληξε σε παιδιά και οικογένειες που χρειάζονταν οικονομική ενίσχυση.

Αντίθετα, ποσό περίπου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές δαπάνες εμπλεκομένων.

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Η διαδρομή των χρημάτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα της ανάκρισης.

Ποιος εισέπραττε τις δωρεές; Ποιος αποφάσιζε για τη διάθεσή τους; Πόσα χρήματα έφτασαν πραγματικά στις οικογένειες;

Πρόκειται για ερωτήματα που αποκτούν τραγική διάσταση όταν η συγκέντρωση των χρημάτων γινόταν στο όνομα παιδιών που έδιναν μάχη με σοβαρές ασθένειες.

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Σουίτες 500 ευρώ, Louis Vuitton, Μύκονος και πολυτελής ζωή

Η πολυτελής διαβίωση ορισμένων εμπλεκομένων αποτελεί ιδιαίτερο σκέλος της αστυνομικής έρευνας.

Στα δημοσιεύματα περιγράφονται διαμονές σε σουίτες που κόστιζαν έως 500 ευρώ, ταξίδια, διασκέδαση σε νυχτερινά κέντρα, επισκέψεις στη Μύκονο και αγορές επώνυμων προϊόντων, όπως τσάντες Louis Vuitton.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι συγκεκριμένες δαπάνες χρηματοδοτήθηκαν από τις δωρεές.

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Δεν είναι ποινικά επιλήψιμη η πολυτελής ζωή. Είναι όμως εξαιρετικά σοβαρό εάν αποδειχθεί ότι χρηματοδοτήθηκε με χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τη θεραπεία παιδιών.

Και εδώ βρίσκεται το τεράστιο ηθικό ζήτημα.

Την ώρα που κάποιοι γονείς περίμεναν μια οικονομική βοήθεια για να συνεχίσουν τις θεραπείες των παιδιών τους, κάποιοι άλλοι φέρονται να ξόδευαν μεγάλα ποσά για προσωπικές απολαύσεις.

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Οι δωρεές επωνύμων και η αποκάλυψη της HuffPost για τον Νίκο Κοκλώνη

Η ΜΚΟ είχε αποκτήσει αναγνωρισιμότητα και είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον γνωστών προσώπων.

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Σε σχετικά δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί ως δωρητές ή υποστηρικτές ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Μαρία Σάκκαρη, η Ιωάννα Τούνη και άλλες προσωπικότητες.

Ξεχωριστή θέση στο ρεπορτάζ έχει το αποκλειστικό δημοσίευμα της HuffPost για τον Νίκο Κοκλώνη.

Ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός είχε προσφέρει βοήθεια σε οικογένειες μέσω της οργάνωσης και είχε δεχθεί δημόσιες ευχαριστίες από τη ΜΚΟ, παρότι δεν επιδίωκε τη δημοσιοποίηση της προσφοράς του.

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Οι άνθρωποι αυτοί δεν συνδέονται με τις καταγγελλόμενες παράνομες δραστηριότητες. Αντιθέτως, η παρουσία τους στην υπόθεση δείχνει πόσο μεγάλη εμπιστοσύνη είχε δημιουργηθεί γύρω από την οργάνωση.

Από τις δωρεές στα στοιχήματα και στα στημένα ματς

Η έρευνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις με την εμπλοκή του ποδοσφαίρου.

Ο 37χρονος φερόμενος ως επικεφαλής της ΜΚΟ κατηγορείται ότι πίστωσε περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, ενώ φέρεται να εισέπραξε περίπου 2,1 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν χρησιμοποιήθηκε ο στοιχηματισμός για να εμφανιστούν χρήματα από δωρεές ως νόμιμα κέρδη.

Παράλληλα, ερευνάται η χρηματοδότηση δύο ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών ομάδων της Πιερίας με περίπου 250.000 ευρώ.

Η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία και συνομιλίες που εξετάζονται για πιθανή επιρροή σε διαιτητές και αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων.

Το γεγονός ότι χρήματα συγκεντρωμένα στο όνομα άρρωστων παιδιών ενδέχεται να συνδέονται με παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σοβαρή.

Τα δύο email που ξεκίνησαν την έρευνα για τη ΜΚΟ

Η διαλεύκανση της υπόθεσης άρχισε, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, από δύο ηλεκτρονικά μηνύματα.

Το πρώτο εστάλη στις 19 Ιουλίου 2024 και το δεύτερο στις 13 Ιανουαρίου 2025.

Τα μηνύματα περιείχαν καταγγελίες και ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία της ΜΚΟ και τη διαχείριση των χρημάτων.

Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην ανάλυση τραπεζικών κινήσεων, στην εξέταση καταθέσεων και στη συγκρότηση της ογκώδους δικογραφίας.

Ποιες ποινές προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας για τους κατηγορουμένους;

Εφόσον αποδειχθούν οι κατηγορίες, οι εμπλεκόμενοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πολυετείς ποινές κάθειρξης.

Για απάτη: Το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή, όταν η συνολική περιουσιακή ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Για υπεξαίρεση: Το άρθρο 375 προβλέπει επίσης κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή, εφόσον η αξία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Για νομιμοποίηση εσόδων: Ο νόμος 4557/2018 προβλέπει σημαντικές ποινές κάθειρξης και χρηματικές κυρώσεις, με αυστηρότερη μεταχείριση υπό συγκεκριμένες επιβαρυντικές περιστάσεις, μεταξύ των οποίων η κατ’ επάγγελμα τέλεση.

Για σύσταση συμμορίας: Το άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών για την περίπτωση της παραγράφου 3. Η συγκεκριμένη κατηγορία διακρίνεται από εκείνη της εγκληματικής οργάνωσης.

Για δωροδοκία και δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αθλητικού αποτελέσματος: Το άρθρο 132 του νόμου 2725/1999 προβλέπει, ανάλογα με την περίπτωση, ποινές φυλάκισης ή κάθειρξης που μπορούν να φτάσουν τα δέκα έτη, καθώς και χρηματικές ποινές.

Η τελική ποινή δεν προκύπτει από απλή πρόσθεση των παραπάνω ορίων. Θα εξαρτηθεί από τα αδικήματα που θα αποδειχθούν, τον ρόλο κάθε προσώπου και τους κανόνες της συρροής εγκλημάτων.

Παράλληλα, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορούν να τεθούν ζητήματα δήμευσης περιουσιακών στοιχείων και αποζημίωσης των ζημιωθέντων.

Οι απολογίες και οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης

Η υπεράσπιση του 37χρονου αναμένεται να αμφισβητήσει την εικόνα παράνομου πλουτισμού που αποδίδεται στον κατηγορούμενο.

Παράλληλα, συνήγορος εμπλεκόμενου προσώπου από τον χώρο της διαιτησίας αρνείται ότι ο εντολέας του συμμετείχε σε παράνομες ενέργειες.

Η Δικαιοσύνη θα κρίνει το περιεχόμενο αυτών των ισχυρισμών σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία.

Η μεγαλύτερη πληγή είναι η προδοσία της εμπιστοσύνης

Η υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» δεν αφορά μόνο αριθμούς, τραπεζικούς λογαριασμούς, στοιχήματα και κακουργηματικές κατηγορίες.

Αφορά πρωτίστως παιδιά.

Παιδιά που πάλευαν για τη ζωή τους και γονείς που περίμεναν βοήθεια.

Αφορά επίσης χιλιάδες ανθρώπους που πρόσφεραν χρήματα από το υστέρημά τους, επειδή πίστευαν ότι βοηθούσαν μια οικογένεια να αντιμετωπίσει τον εφιάλτη της ασθένειας.

Εάν αποδειχθούν όσα περιγράφονται στη δικογραφία, θα έχουμε μπροστά μας μια βαθιά προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η Δικαιοσύνη οφείλει να εξετάσει κάθε καταγγελία, κάθε συναλλαγή, κάθε διαδρομή χρημάτων.

Και η κοινωνία δικαιούται να μάθει τι ακριβώς συνέβη.

Γιατί η εμπιστοσύνη των ανθρώπων που προσφέρουν για ένα άρρωστο παιδί δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Τώρα τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη. Για όλους τους κατηγορουμένους. Για κάθε δωρεά. Για κάθε παιδί.