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O αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς σχετικά με το καλώδιο τη Δευτέρα ή την Παρασκευή.

Παρασκευή ή Δευτέρα ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς ο Γεραπετρίτης, λέει ο Χατζηδάκης

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι οι οι ημερομηνίες που θα γίνουν οι συναντήσεις θα είναι την Παρασκευή και τη Δευτέρα, ενώ, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, θα τους δοθεί και το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης.

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Επανέλαβε το ότι οι μόνες χώρες που εξέδωσαν άδεια για την διενέργεια των ερευνών ήταν η Ελλάδα και η Κύπρος. Όπω τόνισε, η έκδοση αντι-NAVTEX από την Τουρκία καταδεικνύει ότι δεν ήταν η ίδια ικανοποιημένη από όσα συμβαίνουν με τον απόπλου του Abeille Marengo. Σε σχέση με τη ρηματική διακοίνωση, είπε ότι έγινε από τη Γαλλία με αποδέκτες την Τουρκία και την Αίγυπτο, ενώ παράλληλα σημείωσε πως η χώρα, με αφορμή και αυτό το θέμα, δεν υπάρχει λόγος να «αυτοθυματοποιείται».

«Είναι προφανές πρώτον ότι αδειοδότηση ζητήθηκε από την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεύτερον, ότι η Τουρκία εξέδωσε αντι-navtex, κάτι που σημαίνει ότι δεν ήταν ικανοποιημένη, γιατί για ποιο άλλο λόγο να την εκδώσει και τρίτον έχει αποπλεύσει το πλοίο για να κάνει τη δουλειά του. Αυτό που θα μετρήσει είναι το καλώδιο», είπε ο κ. Χατζηδάκης.