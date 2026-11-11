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«Κενή και άκυρη» χαρακτηρίζει ελληνική αντι-NAVTEX που εκδόθηκε το πρωί της Τετάρτης από τον σταθμό του Ηρακλείου την τουρκική παράνομη NAVTEX που βγήκε το βράδυ της Τρίτης- ενώ αντίστοιχη αντι-NAVTEX εξέδωσε και η Κύπρος.

«Αναρμόδιος σταθμός εξέδωσε το μήνυμα NAVTEX FA76-1127/26 όσον αφορά στις ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου καλωδίου GSI (που έχει οριστεί ως πρόγραμμα κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ) που πρόκειται να διεξαχθούν από το υπό γαλλική σημαία σκάφος VB Abeille Marengo, κατά μήκος γραμμών που συνδέουν συντεταγμένες, σημαντικό μέρος των οποίων…βρίσκονται εντός ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας…οι άνωθεν ερευνητικές δραστηριότητες σε περιοχές ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας είναι να διεξαχθούν σύμφωνα με τους όρους που έχουν οριστεί στις ελληνικές άδειες NO 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 AND 65808/06.11.2026» αναφέρεται στην ελληνική NAVTEX.

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«Επιπλέον, οι προαναφερθείσες γραμμές, όπως ορίζονται από τις συντεταγμένες…εμπίπτουν εντός της ελληνικής περιοχής αρμοδιότητας NAVTEX, όπου αποκλειστική αρμοδιότητα να εκπέμπει μηνύματα NAVTEX έχει ο σταθμός NAVTEX του Ηρακλείου στην ορισμένη περιοχή ευθύνης του. Δεδομένων των άνωθεν, το μήνυμα NAVTEX FΑ76-1127/26 είναι κενό και άκυρο».

Η συγκεκριμένη NAVTEX έχει διάρκεια ως τις 27 Μαρτίου.

Στην κυπριακή αντι-NAVTEX αναφέρονται τα εξής: «Γνωστοποιείται ότι η NAV WRNG 1127/26 FA:76 δεν έχει βγει σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα διεξαχθούν από το V/B Abeille Marengo εντός της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν αδειοδοτηθεί με την άδεια -5/2026 από την Κυπριακή Δημοκρατία…ο μόνος αρμόδιος σταθμός στην περιοχή ευθύνης NAVTEX της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ο JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA».

Το Abeille Marengo, για τις έρευνες του οποίου εκδίδονται οι NAVTEX (EUROKINISSI)

H Άγκυρα επιχειρεί να συνδέσει τις εργασίες πόντισης του καλωδίου με τις πάγιες διεκδικήσεις της στο πλαίσιο της «Γαλάζιας Πατρίδας». Η τουρκική NAVTEX της 10ης Νοεμβρίου, με την οποία η Τουρκία εμφανίζεται να δίνει συγκατάθεση για εργασίες σε θαλάσσιες περιοχές που χαρακτηρίζει τμήμα της υφαλοκρηπίδας της, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και των ορίων της τουρκικής παρέμβασης.

Η πλήρης ελληνική NAVTEX:

ZCZC HA05

102205 UTC NOV 26

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1441/26

EAST MEDITERRANEAN SEA

1. UNAUTHORISED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE FA76-1127/26 CONCERNING RESEARCH ACTIVITIES FOR THE INSTALLATION OF THE GREAT SEA INTERCONNECTOR (GSI) SUBMARINE CABLE (DESIGNATED AS AN EU PROJECT OF COMMON INTEREST) TO BE CONDUCTED BY THE FRENCH-FLAGGED VESSEL VB ABEILLE MARENGO (MMSI: 228505700, IMO: 9388613) ALONG LINES CONNECTING COORDINATES, A SIGNIFICANT PART OF WHICH, AND SPECIFICALLY THOSE LISTED BELOW, LIE WITHIN GREEK EEZ AND CONTINENTAL SHELF AS DETERMINED BY INTERNATIONAL LAW AND BY NATIONAL LAW NO 4001/2011, IN FULL CONFORMITY THEREWITH.

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LINE 1 BETWEEN THE POINTS:

35 20.46 N – 027 15.61 E

35 19.85 N – 027 25.20 E

35 13.14 N – 027 35.10 E

35 01.94 N – 027 42.89 E

34 47.85 N – 028 10.04 E

34 42.47 N – 028 40.81 E

34 26.64 N – 029 25.47 E

34 23.31 N – 029 32.66 E

34 17.27 N – 029 52.26 E

34 11.80 N – 029 58.14 E

34 11.30 N – 030 05.12 E

LINE 2 BETWEEN THE POINTS:

35 19.06 N – 027 15.23 E

35 18.46 N – 027 24.34 E

35 12.52 N – 027 33.34 E

35 00.55 N – 027 40.43 E

34 45.86 N – 028 08.84 E

34 40.75 N – 028 39.87 E

34 25.15 N – 029 24.13 E

34 21.91 N – 029 31.56 E

34 16.29 N – 029 50.62 E

34 10.31 N – 029 56.42 E

34 08.69 N – 030 03.04 E

2. THE ABOVE RESEARCH ACTIVITIES IN AREAS OF GREEK EEZ AND CONTINENTAL SHELF ARE TO BE CONDUCTED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS SET OUT IN THE GREEK PERMITS NO 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 AND 65808/06.11.2026.

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3. FURTHERMORE, THE AFOREMENTIONED LINES, AS DEFINED BY THE COORDINATES DETAILED ABOVE, FALL WITHIN THE HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, WHERE THE IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS EXCLUSIVE AUTHORITY TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES IN ITS DESIGNATED AREA OF RESPONSIBILITY.

4. IN VIEW OF THE ABOVE, NAVTEX MESSAGE FA76-1127/26 IS NULL AND VOID. NAVWARN HA15-1411/26 IS VALID AND EFFECTIVE.

5. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27.

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Η κυπριακή NAVTEX

11 0600 UTC NOV 2026

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAVIGATIONAL WARNING NW 352/26

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ALL BE ADVISED THAT THE NAV WRNG 1127/26 FA:76

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HAS NOT BEEN COORDINATED WITH THE RELEVANT AUTHORITIES OF

THE REPUBLIC OF CYPRUS.

THE RESEARCH ACTIVITIES THAT WILL BE CONDUCTED BY ΤΗΕ V/B ABEILLE MARENGO WITHIN THE EEZ AND THE CONTINENTAL SHELF OF THE REBUBLIC OF CYPRUS HAS BEEN AUTHORISED BY LICENSE 05/2026 OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND PROMULGATED BY THE NW 345/26 OF JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA.

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THE ONLY AUTHORIZED STATION IN THE NAVTEX AREA OF RESPONSIBILITY

OF THE REPUBLIC OF CYPRUS IS THE JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA.

FOR MORE INFORMATION YOU ARE KINDLY REQUESTED TO CONTACT THE

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA.

CANCEL THIS MESSAGE ON 20 0001 UTC MAR 2027

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO / 5BA

NNNN