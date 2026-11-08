Πότε ξεκινά το πλοίο Το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» αναμένεται να αποπλεύσει το πρωί της Δευτέρας από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε νωρίτερη αναχώρηση, ωστόσο αυτή μετατέθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών και της ολοκλήρωσης του επιχειρησιακού συντονισμού. Το πλοίο έχει ναυλωθεί από τη γαλλική Nexans και προορίζεται να πραγματοποιήσει πολύμηνες έρευνες στη θαλάσσια διαδρομή από την Κάρπαθο έως την Κύπρο. Πρώτος σταθμός της αποστολής είναι η περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου και κοντά στην Κάσο, εκεί όπου είχε δημιουργηθεί η μεγάλη ελληνοτουρκική ένταση το καλοκαίρι του 2024. Το πρώτο σκέλος της αποστολής περιλαμβάνει και δοκιμές των συστημάτων βυθομέτρησης. Οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Το μήνυμα Φιντάν και το διπλωματικό παρασκήνιο Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, ο οποίος, ερωτηθείς από τον ΣΚΑΪ για το καλώδιο και την ανταλλαγή NAVTEX μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, απάντησε: «Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά». Η τοποθέτηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών ερμηνεύεται ως προσπάθεια αποκλιμάκωσης, ιδιαίτερα μετά την αρχική αντίδραση της Άγκυρας στην ελληνική και κυπριακή NAVTEX. Τουρκικές διπλωματικές πηγές υποστήριξαν επίσης ότι το ζήτημα των NAVTEX έχει επιλυθεί. Ωστόσο, η δήλωση Φιντάν δεν συνοδεύτηκε από επίσημη ανάκληση της τουρκικής αντι-NAVTEX ούτε από εγκατάλειψη των τουρκικών διεκδικήσεων. Η απάντηση της Αθήνας: «Δεν ζητήσαμε άδεια από την Τουρκία» Η ελληνική κυβέρνηση δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις και ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη αρμόδια χώρα για την αδειοδότηση των εργασιών στις περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας. Το μήνυμα των διπλωματικών πηγών ήταν ακόμη πιο σαφές: «Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά». Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι η διαδικασία αδειοδότησης ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και ότι οποιαδήποτε ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική εταιρεία δεν συνιστά αίτημα για άδεια ή αναγνώριση τουρκικών δικαιωμάτων.

Το γαλλικό πλοίο ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το λιμάνι του Ηρακλείου και να κατευθυνθεί προς την περιοχή της Καρπάθου και της Κάσου, για την επανεκκίνηση των ερευνών του Great Sea Interconnector. Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ότι «όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» δημιουργούν νέα δεδομένα, χωρίς όμως να σημαίνουν ότι έχει εγκαταλειφθεί η τουρκική αμφισβήτηση. Η Αθήνα πάντως ξεκαθαρίζει ότι δεν ζητά ούτε χρειάζεται άδεια από την Άγκυρα.

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Η επόμενη ημέρα μετά τις δηλώσεις Φιντάν – Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου αποπλέει το «Abeille Marengo»

Το γαλλικό πλοίο ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το λιμάνι του Ηρακλείου και να κατευθυνθεί προς την περιοχή της Καρπάθου και της Κάσου, για την επανεκκίνηση των ερευνών του Great Sea Interconnector. Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ότι «όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» δημιουργούν νέα δεδομένα, χωρίς όμως να σημαίνουν ότι έχει εγκαταλειφθεί η τουρκική αμφισβήτηση. Η Αθήνα πάντως ξεκαθαρίζει ότι δεν ζητά ούτε χρειάζεται άδεια από την Άγκυρα.

Πότε ξεκινά το πλοίο



Το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» αναμένεται να αποπλεύσει το πρωί της Δευτέρας από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε νωρίτερη αναχώρηση, ωστόσο αυτή μετατέθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών και της ολοκλήρωσης του επιχειρησιακού συντονισμού.



Το πλοίο έχει ναυλωθεί από τη γαλλική Nexans και προορίζεται να πραγματοποιήσει πολύμηνες έρευνες στη θαλάσσια διαδρομή από την Κάρπαθο έως την Κύπρο.



Πρώτος σταθμός της αποστολής είναι η περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου και κοντά στην Κάσο, εκεί όπου είχε δημιουργηθεί η μεγάλη ελληνοτουρκική ένταση το καλοκαίρι του 2024.



Το πρώτο σκέλος της αποστολής περιλαμβάνει και δοκιμές των συστημάτων βυθομέτρησης. Οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα.



Το μήνυμα Φιντάν και το διπλωματικό παρασκήνιο



Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, ο οποίος, ερωτηθείς από τον ΣΚΑΪ για το καλώδιο και την ανταλλαγή NAVTEX μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, απάντησε:



«Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά».



Η τοποθέτηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών ερμηνεύεται ως προσπάθεια αποκλιμάκωσης, ιδιαίτερα μετά την αρχική αντίδραση της Άγκυρας στην ελληνική και κυπριακή NAVTEX.



Τουρκικές διπλωματικές πηγές υποστήριξαν επίσης ότι το ζήτημα των NAVTEX έχει επιλυθεί.



Ωστόσο, η δήλωση Φιντάν δεν συνοδεύτηκε από επίσημη ανάκληση της τουρκικής αντι-NAVTEX ούτε από εγκατάλειψη των τουρκικών διεκδικήσεων.



Η απάντηση της Αθήνας: «Δεν ζητήσαμε άδεια από την Τουρκία»



Η ελληνική κυβέρνηση δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις και ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη αρμόδια χώρα για την αδειοδότηση των εργασιών στις περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας.



Το μήνυμα των διπλωματικών πηγών ήταν ακόμη πιο σαφές:



«Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά».



Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι η διαδικασία αδειοδότησης ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και ότι οποιαδήποτε ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική εταιρεία δεν συνιστά αίτημα για άδεια ή αναγνώριση τουρκικών δικαιωμάτων.