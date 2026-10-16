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Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το θέμα των κυρώσεων των ΗΠΑ δεν συζητήθηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη βαθιά της απογοήτευση για τις αμερικανικές δηλώσεις και κάλεσε τις ΗΠΑ να αποσύρουν τα σχετικά μέτρα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να περιλάβει στα συμπεράσματά του ρητή αναφορά κατά οποιασδήποτε απειλής στρέφεται εναντίον του έργου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση σαφείς δράσεις και την εισαγωγή του ζητήματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

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«Η Ελλάδα τάσσεται καθ’ ολοκληρία υπέρ του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς δικαιοταξίας. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, διότι όπως γνωρίζετε, το διεθνές δίκαιο ή εφαρμόζεται συνολικά ή δεν είναι διεθνές δίκαιο» υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης – απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με φόντο τις δηλώσεις Ρούμπιο περί επιβολής κυρώσεων στον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό – τονίζοντας, παράλληλα, ότι η Ελλάδα στηρίζει απαρέγκλιτα την αμεροληψία, την αποτελεσματικότητα και τα ωφέλιμα αποτελέσματα των αποφάσεων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πως κατά την διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο το ζήτημα δεν ετέθη στις διμερείς συζητήσεις. «Δεν ετέθη ούτε ακροθιγώς» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Ο υπουργός Εξωτερικών, ωστόσο, σημείωσε, αναφερόμενος στις δηλώσεις περί επιβολής κυρώσεων από την πλευρά του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, πως πήρξε συντονισμός μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, και εξεδόθη ανακοίνωση από την Κάγια Κάλλας στην οποία τονίζεται η «βαθιά απογοήτευση για την ανακοίνωση των ΗΠΑ για επιβολή κυρώσεων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο» και επισημαίνεται πως «οι ΗΠΑ καλούνται να την πάρουν πίσω».

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Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως στα συμπεράσματα τα οποία αναμένεται να εκδώσει σε λίγη ώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα υπάρχει ρητή αναφορά κατά οποιασδήποτε απειλής κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. «Η Ελλάδα τάσσεται αναφανδόν υπέρ της διεθνούς δικαιοταξίας, έχει ήδη λάβει σαφή θέση μέσω των διεθνών οργανισμών. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα υπάρχουν και συγκεκριμένες αναφορές για το θέμα, θα εκφράζεται η βαθιά λύπη για τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και θα καλούνται οι ΗΠΑ να επαναξιολογήσουν τη στάση τους» σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτηση της προς τον υπουργό Εξωτερικών, τόνισε προς τον Γιώργο Γεραπετρίτη πως «φεύγοντας από την Ελλάδα ο Ρούμπιο επιτέθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, λέγοντας πως θα το διαλύσουν κομμάτι κομμάτι οι ΗΠΑ, ότι θα το καταστήσουν ανάπηρο. Συζητήσατε μαζί με τον Ρούμπιο για αυτές τις αναγγελίες; Τι θα κάνει η κυβέρνηση για να αποκρούσει αυτή την επίθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;», καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να φέρει το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.