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Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo συνεχίζει τις έρευνες σε περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ακολουθώντας τις συντεταγμένες της ελληνικής Navtex.

Σε κοντινή απόσταση πλέει διαρκώς η ελληνκή φρεγάτα «Λήμνος», ενώ η τουρκική φρεγάτα παρακολουθεί τις κινήσεις του υπό γαλλική σημαία ερευνητικού σκάφους από μεγάλη απόσταση.

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Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, έστειλε από το διεθνές στρατηγικό φόρουμ στο ιρακινό Κουρδιστάν σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, δηλώνοντας ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να ανεχθεί παρεμβάσεις στην υλοποίηση της διασύνδεσης.

«Στο παρελθόν, υπήρξαν κάποια περιστατικά παρέμβασης από την πλευρά της Τουρκίας σε αυτό το έργο. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι το έργο αυτό έχει ευρωπαϊκή σημασία και δεν πρόκειται να ανεχθούμε κανενός είδους παρέμβαση σε αυτό το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζοντας την ηλεκτρική διασύνδεση έργο στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη.

«Η Ελλάδα έχει χορηγήσει την άδεια στο πλοίο για την έρευνα και την τοποθέτηση της καλωδιακής γραμμής. Το έργο προχωρά. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αξιώσεις από πολλά κράτη, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η συνδεσιμότητα είναι ουσιαστικά η προϋπόθεση για την ευημερία στο μέλλον», σημείωσε.

Πρώτον θα ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη στο νεοκλασικό του υπουργείου Εξωτερικών, στη Βασιλίσσης Σοφίας. Θα ακολουθήσουν ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου.

Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός θα βρίσκεται εκτός Αθηνών, οπότε θα ενημερωθεί από τον υπουργό Εξωτερικών την Τρίτη, μετά την επιστροφή του κ. Γεραπετρίτη από τις Βρυξέλλες, όπου θα μεταβεί για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ε.Ε.