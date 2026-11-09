Hurriyet: Η Αθήνα «μπλέχτηκε» με το καλώδιο στη Μεσόγειο - Τι γράφουν οι τουρκικές εφημερίδες για το καλώδιο - Πηγή: iSTOCK

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου αναδεικνύουν το διπλωματικό παρασκήνιο σχετικά με τη γραπτή ενημέρωση που παρείχε η γαλλική πλευρά στην Άγκυρα για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρενέβησαν διπλωματικά, δηλώνοντας ότι δεν δικαιολογείται η προβολή αντιρρήσεων από καμία πλευρά για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Η ελληνική πλευρά διευκρινίζει ότι η Γαλλία δεν ζήτησε άδεια από την Τουρκία, καθώς η διαδικασία αδειοδότησης ολοκληρώθηκε αποκλειστικά μέσω των αρμόδιων ελληνικών αρχών.

Το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo αναμένεται να αποπλεύσει από το Ηράκλειο με κατεύθυνση την περιοχή μεταξύ Καρπάθου και Κάσου για την έναρξη των εργασιών.

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Τις αντιδράσεις της Τουρκίας και το διπλωματικό παρασκήνιο γύρω από την επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου αναδεικνύουν δημοσιεύματα των τουρκικών εφημερίδων Hürriyet και Yeni Şafak, με επίκεντρο τη γραπτή ενημέρωση της Άγκυρας από τη γαλλική πλευρά.

Η Hürriyet υποστηρίζει ότι η πρόθεση της Ελλάδας να προχωρήσει στις ερευνητικές εργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο έχει δημιουργήσει προβληματισμό στην Αθήνα, λόγω των αντιρρήσεων της Τουρκίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γαλλία, μέσω της εταιρείας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, δεν έχει ακόμη πείσει την Άγκυρα, η οποία ζητά λεπτομερή και γραπτή διπλωματική ενημέρωση πριν από την έναρξη των εργασιών.

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Την ίδια ώρα, σήμερα, Δευτέρα, αναμένεται, εκτός απροόπτου, να αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo, σηματοδοτώντας την επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Yeni Şafak: «Η Γαλλία ενημέρωσε την Άγκυρα μέσω επίσημων οδών»

Διαφορετική εικόνα μεταφέρει ο αρθρογράφος της Yeni Şafak, Γιαχιά Μποστάν, ο οποίος επικαλείται διπλωματικές πηγές και υποστηρίζει ότι η γραπτή ενημέρωση της Τουρκίας από τη Γαλλία έχει ήδη πραγματοποιηθεί μέσω επίσημων διαύλων.

Όπως αναφέρει, η γαλλική εταιρεία που θα εκτελέσει το έργο διατηρεί καλές σχέσεις με την Τουρκία και φέρεται να έχει επενδύσεις στη χώρα, γεγονός που την κάνει προσεκτική ως προς τις σχέσεις της με την Άγκυρα. Παράλληλα, σημειώνει ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Άκουσα ότι αυτή η ενημέρωση έγινε από τη Γαλλία μέσω επίσημων οδών, γραπτώς», γράφει ο Μποστάν, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της ειδοποίησης.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι μένει να φανεί εάν η γνωστοποίηση καλύπτει τις προσδοκίες της τουρκικής πλευράς, ενώ συνδέει την εξέλιξη με την απάντηση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, «Όλα είναι καλά», σε σχετική ερώτηση Έλληνα ομολόγου του.

Η παρέμβαση της Ουάσιγκτον: «Καμία πλευρά δεν δικαιολογείται να προβάλλει αντιρρήσεις»

Την ίδια στιγμή, παρέμβαση με σαφές μήνυμα προς τις εμπλεκόμενες πλευρές πραγματοποιούν οι ΗΠΑ, εν μέσω της διπλωματικής κινητικότητας γύρω από το καλώδιο που θα φέρει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

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Μέσω των διπλωματικών τους Αρχών στην Άγκυρα, τη Λευκωσία και την Αθήνα, οι Αμερικανοί γνωστοποιούν τη θέση τους, η οποία κινείται στην ίδια κατεύθυνση με όσα είχε επισημάνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στην ελληνική πρωτεύουσα.

Το αμερικανικό μήνυμα είναι σαφές, καθώς υπογραμμίζεται ότι σε έργα αυτού του είδους δεν δικαιολογείται να διατυπώνεται ένσταση ή αντίρρηση (objection) από καμία πλευρά. Η σχετική ενημέρωση αναμένεται να μεταφερθεί προφορικά στην τουρκική πλευρά, με πιθανότερο συνομιλητή τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, Τομ Μπαράκ.

Το Abeille Marengo προς Κάρπαθο και Κάσο για την επανέναρξη των ερευνών

Η αναχώρηση του πλοίου έρχεται έπειτα από έντονο διπλωματικό παρασκήνιο μεταξύ Αθήνας, Παρισιού και Άγκυρας, με επίκεντρο τη γαλλική γραπτή ενημέρωση προς την Τουρκία και τις προσπάθειες της τελευταίας να την παρουσιάσει ως αίτημα εξασφάλισης άδειας για τις εργασίες.

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Η Αθήνα, πάντως, απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την ερμηνεία, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γαλλία δεν ζήτησε ούτε άδεια ούτε συγκατάθεση από την Τουρκία για την πραγματοποίηση των ερευνών. Αντιθέτως, η διαδικασία αδειοδότησης ολοκληρώθηκε μέσω των αρμόδιων ελληνικών αρχών, έπειτα από αίτημα της γαλλικής εταιρείας Nexans.

Ειδικότερα, η Nexans απευθύνθηκε στις ελληνικές υπηρεσίες, οι οποίες χορήγησαν τις απαραίτητες άδειες για την εκτέλεση των εργασιών. Ακολούθησε η έκδοση της σχετικής NAVTEX από τον σταθμό Ηρακλείου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη αλληλουχία ενεργειών αποδεικνύει πως η Τουρκία δεν είχε κανέναν ρόλο στη διαδικασία αδειοδότησης. Η γαλλική πλευρά περιορίστηκε στην ενημέρωση της Άγκυρας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ζήτησε την έγκρισή της ή ότι αναγνώρισε οποιαδήποτε θαλάσσια δικαιοδοσία της στην περιοχή.

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Το γαλλικό πλοίο θα κατευθυνθεί προς την περιοχή της Καρπάθου και της Κάσου, με πρώτο σταθμό τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου και κοντά στην Κάσο, εκεί όπου είχε εκδηλωθεί η μεγάλη ελληνοτουρκική ένταση το καλοκαίρι του 2024.

(Με πληροφορίες από Hurriyet, Yeni Safak)

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