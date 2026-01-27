Εξωτερικό σύμβουλο θα προσλάβει η Ελλάδα για να επανεξετάσει το κόστος του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας που θα ενώνει Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ το οποίο αν και έχει την στήριξη της ΕΕ έχει «παγώσει» ενώ αναζητά ήδη νέες επενδύσεις.

Όπως δήλωσε ο δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στο Reuters, η σύνδεση με προϋπολογισμό 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,26 δισεκατομμύρια δολάρια), που παρέχεται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καθυστερήσει λόγω γεωπολιτικών εντάσεων στην ανατολική Μεσόγειο, με την Κύπρο να ζητά επανειλημμένα διευκρινίσεις για το συνολικό κόστος, τη βιωσιμότητα και τυχόν ευθύνες για απρόβλεπτες καθυστερήσεις.

Advertisement

Advertisement

Παρότι ο ΑΔΜΗΕ, που είναι υπεύθυνος για την κατασκευή της σύνδεσης, με προγραμματισμένη χωρητικότητα 1.000 μεγαβάτ, πιέζει για την ολοκλήρωση του έργου και την καταβολή από την Κύπρο των 25 εκατ ευρώ ετησίως, το έργο έχει σταματήσει.

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος έχουν επιβεβαιώσει τη δέσμευσή τους για την ολοκλήρωση του έργου τους τελευταίους μήνες με την Κύπρο να έχει κάνει γνωστό ότι έχει προσεγγίσει ήδη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για πιθανή συνεργασία στο έργο.

«Η απόφαση της Ελλάδας και της Κύπρου είναι να προχωρήσουμε, να υπάρξουν ενημερωμένα στοιχεία από έναν οίκο, έναν από τους πιο γνωστούς στον κόσμο, και με αυτό, να προσελκύσουμε επενδυτές είτε από τη Μέση Ανατολή είτε από την Αμερική», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του.

«Ελπίζω ότι αυτό θα είναι ένα νέο ξεκίνημα», είπε, προσθέτοντας ότι μια μεγαλύτερη βάση επενδυτών θα επιτρέψει την εφαρμογή του σχεδίου.

Η γαλλική εταιρεία κατασκευής καλωδίων Nexans, η οποία έχει κερδίσει συμβόλαιο 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια του καλωδίου, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι επαναδιαπραγματεύεται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, αναγνωρίζοντας τις καθυστερήσεις.