Ένα έργο που έμοιαζε «παγωμένο» και που είχε προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας, φαίνεται να ξαναπαίρνει μπροστά.

Οι χθεσινές δηλώσεις των Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Χριστοδουλίδη, μετά την 3η Διακυβερνητική Σύνοδο, δείχνουν ότι πλέον η κατάσταση είναι διαφορετική και υπάρχουν βάσιμες ελπίδες να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο.

Δύο γεγονότα φαίνεται να έχουν αλλάξει το momentum για την υλοποίηση του έργου, το οποίο στηρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρώτο είναι η συμμετοχή του αμερικανικού παράγοντα στις μεγάλες ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως φάνηκε και από τις συμφωνίες που ανακοινώθηκαν στο πρόσφατο ενεργειακό φόρουμ στην Αθήνα, η Ουάσιγκτον θέλει να εμπλακεί όλο και περισσότερο σε μεγάλα ενεργειακά πρότζεκτς στη περιοχή, σε μία προσπάθεια να περιορίσει σημαντικά το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Και μάλιστα σε αυτές τις κινήσεις η Ελλάδα αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς θα είναι η πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην ήπειρο μας, κάτι που τόνισε χθες και ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου από τις Βρυξέλλες.

Το δεύτερο είναι η επαναδραστηροποίηση του σχήματος 3+1, δηλαδή της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, μαζί με τις ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις χθεσινές του δηλώσεις αναφέρθηκε σε «συμπράξεις ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση τόσο του ενεργειακού όσο και του γεωπολιτικού χάρτη της επόμενης δεκαετίας και για τη συνολική σταθερότητα στην περιοχή μας».

Υπό αυτό το πρίσμα, Αθήνα και Λευκωσία προχωρούν στην επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών. Στόχος είναι να μπουν και νέοι ισχυροί επενδυτές, κάτι που επίσης τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Το ένα από τα δύο «αγκάθια» έως τώρα ήταν το οικονομικό σκέλος για την κατασκευή του έργου. Μάλιστα η θέση που είχε εκφραστεί από Κύπριους αξιωματούχους περί «μη βιώσιμου έργου» είχε προκαλέσει την αντίδραση της Αθήνας. Εφόσον όμως υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον, όλα αλλάζουν. Και παρασκηνιακά ήδη υπάρχουν επαφές με αμερικανικό κολοσσό που φαίνεται ότι μελετά τη συμμετοχή του.

Το δεύτερο «αγκάθι» είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί αναλυτές δίνουν περισσότερη βαρύτητα στη γεωπολιτική σημασία του έργου. Όμως αν εμπλακούν και άλλοι ενεργειακοί «παίκτες», τότε τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά. Όπως πιθανότατα και η στάση της Άγκυρας.

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα του καλωδίου φαίνεται ότι εισέρχεται σε μία νέα φάση ενώ υπάρχουν πληροφορίες για εμπλοκή ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου που θα προχωρήσεις στην αξιολόγηση του. Κάτι που δείχνει ότι πλέον οι εξελίξεις αναμένεται να είναι ραγδαίες.