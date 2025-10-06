O Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντά ευθέως και δίνει το προσωπικό του στίγμα, μετά την εμπλοκή στις εργασίες που εξελίσσονται με ευθύνη του ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Η παρέμβαση Χριστοδουλίδη έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σημειώνοντας ότι «το έργο «κολλάει» σε μία διαρκή αμφισβήτηση της βιωσιμότητας του» και δείχνοντας ουσιαστικά την κυπριακή πλευρά για την εμπλοκή.

«Έγιναν κάποιες ενέργειες που ξέφυγαν του πλαισίου της συναντίληψης που είχαμε με τον Ελληνα πρωθυπουργό πρόσφατα στη Νέα Υόρκη και πριν λίγες ημέρες στην Κοπεγχάγη κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου της ΕΕ. Αλλά θέλω να αξιοποιήσω την ευκαιρία της ερώτησής σας γιατί βλέπω αντιδράσεις από κάποιους. Και θέλω να πω ότι οι σχέσεις της Αθήνας με την Λευκωσία, οι σχέσεις μου με τον Ελληνα πρωθυπουργό είναι οι ισχυρότερες που υπήρξαν ποτέ. Και δεν το λέω επειδή παρουσιάζεται ότι υπάρχει μία κρίση, για να παρουσιάσω μία διαφορετική εικόνα. Άρα δεν υπάρχει καμία κρίση, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες τεχνοκρατικές διαφορές σε σχέση με το έργο. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θέλω να επαναλάβω για πολλοστή φορά: Η Κυπριακή Δημοκρατία και στηρίζει και επιθυμεί να υλοποιηθεί.»

Πίσω από την εμπλοκή βρίσκεται η άρνηση του υπουργού οικονομικών Μάκη Κεραυνού να εκταμιεύσει 25 εκατομμύρια ευρώ, εάν δεν δει να προχωράει το έργο (υπενθυμίζουμε ότι στην περιοχή της Κάσου έχει «φρενάρει» η βυθομέτρηση ενόψει και κινήσεων από την Τουρκία).

«Δεν θα δεχθούμε, οι κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας, με οποιοδήποτε τρόπο τις παράλογες αμφισβητήσεις από την πλευρά της Τουρκίας που ξεφεύγουν του Διεθνούς Δικαίου», δηλώνει στη HuffPost ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρακολουθήστε ολόκληρη την Αποκλειστική Συνέντευξη που δίνει στη HuffPost o Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστουδουλίδης, απαντώντας στις ερωτήσεις από την Έμη Λιβανίου και τον Τέρενς Κουίκ, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τονίζει ότι στηρίζει την απόφαση που έχουν λάβει από κοινού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με πολιτικά και οικονομικρά κριτήρια, να προχωρήσει το έργο, ενώ αποκαλύτει στην αποκλειστική συνέντευξη και απαντώντας στα ερωτήματα από την Έμη Λιβανίου και τον Τέρενς Κούικ, ότι υπάρχει συμφωνία για πρόσθετη εκταμίευση 25 εκατομμυρίων – δηλαδή 50 εκατομμύρια προκαταβολικά – ώστε να υλοποιήσει ο ΑΔΜΗΕ τις δεσμεύσεις του και να «ξεκολλήσει» η κατασκευή που έχει «φρενάρει».