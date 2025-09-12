Μην μπλέξεις με κυπριακά συμφέροντα. Επιχειρηματικά εννοώ. Καμία διαφορά με αυτά τα ελλαδικά. Κάποιοι «κουμπάροι» έχουν βάλει στο μάτι το έργο του interconnector, δηλαδή το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Και επειδή ως κατάσκοπος, αυτά που μαθαίνω, σας τα λέω με το Νι και με το Σίγμα, μην παραξενευτείτε αν σας αποκαλύψω ότι τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, που δέχτηκε για το συγκεκριμένο έργο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκινάνε από τη Μεγαλόνησο. Εμπλέκοντας τον, κυρίως, λόγω της οικογενειακής του σχέσης με μεγάλη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα. Δε γνωρίζω αν ο κύπριος «κουμπάρος» ενδιαφέρεται ή όχι για αυτή την υποθαλάσσια δουλειά και θέλει να βγάλει από τη μέση οτιδήποτε ξεκινάει από την Ελλάδα, αλλά το βέβαιο είναι ότι το μήνυμα εστάλη ευκρινώς από τον Έλληνα ΥΠΕΞ. «Μάζεψε το, σταμάτησε το, πάψε να διαδίδεις ψέματα και να πετάς λάσπες, γιατί η επόμενη κίνηση θα έχει να κάνει με την Δικαιοσύνη». Η μπάλα τώρα στα χέρια του «κουμπάρου», ο οποίος σίγουρα το έλαβε το μήνυμα. Με μία ζιβανία θα το καταλάβει κιόλας.

***

Σάββατο κι απομεσήμερο στη ΔΕΘ, έπεσα πάνω στο περίπτερο του ΑΔΜΗΕ. Ορισμένα πράγματα, δεν χρειάζεται να είσαι Κατάσκοπος για να τα προσέξεις: Όπως έριξα το βλέμμα μου στην υπερ-μεγέθη οθόνη…διαβάζω και κολλάω: «Νέες διεθνείς διασυνδέσεις». Mία διακεκομμένη γραμμή ανάβει στο Ηράκλειο της Κρήτης και με σταθερά βήματα φτάνει στην Κύπρο, στρίβει νότια και καταλήγει στο Ισραήλ. Μου ήρθε να ανοίξω σαμπάνια! Σα να με χτύπησε Κεραυνός ένα πράγμα…Ο Μητσοτάκης το θέλει, ο Χριστοδουλίδης το θέλει και ο ΑΔΜΗΕ το «πανηγυρίζει». Τι απομένει; Να διαπιστώσουμε πως θα αντιδράσει ο Ταγίπ Ερντογάν, όταν του θέσει το ζήτημα ο Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, όπου θα συναντηθούν μεταξύ 22-26 του μηνός.

Η ανακοίνωση των μέτρων από τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και ειδικά το κομμάτι των φοροελαφρύνσεων, έφερε πολλά χαμόγελα στην κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς προσφέρει κάτι σαν επιχείρημα περί μείωσης φορολογικών βαρών για ένα μέρος της κοινωνίας και διευκολύνει τις επαφές βουλευτών με ψηφοφόρους. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι οι εξαγγελίες τους ικανοποίησαν όλους στη ΝΔ. Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις και πριν από τις εξειδικεύσεις, «γαλάζια» στελέχη φορέων του επιχειρείν σε πηγαδάκια έξω από το Βελλίδειο και σε ιδιωτικές συζητήσεις τις επόμενες μέρες, δεν έκρυβαν ότι περίμεναν κάτι περισσότερο στο κομμάτι της στήριξης των επιχειρήσεων. Η «γκρίνια» έγινε αμέσως αντιληπτή και, ακολούθως, υπουργοί στα τηλεοπτικά «παράθυρα» εξηγούσαν ότι θα υπάρξει συνέχεια στα μέτρα στήριξης. Το ανακοίνωσε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η οικονομία θα αναπτύσσεται ώστε να μην κινδυνεύσει η δημοσιονομική σταθερότητα. Για να δούμε. Θα υπάρξουν παρεμβάσεις που θα ικανοποιήσουν την αγορά, ή θα ενταθεί η «μουρμούρα»;

Στέλεχος του Αριστερού χώρου. Πολύ γνωστός, αλλά και πολύ αντιπαθής εσωκομματικά. Από τα πρώτα κλαρίνα στο ΣΥΡΙΖΑ και άγνωστο όργανο, όπου κι αν βρίσκεται σήμερα μετά τις διασπάσεις. Τρομπόνι; Βιολί; Κρουστά; Μάλλον βιολί, γιατί του αρέσει να παίζει το δικό του το βιολί έστω και ξεκούρδιστα. Όπως και να είναι, δέν κάθεται στις πρώτες σειρές της Ορχήστρας για να τον χαιρετά ο Μαέστρος. Κάπου πίσω η καρέκλα του. Και το χειρότερο που μου μετέφεραν είναι ότι ακόμα και στο ασανσέρ, κανείς δεν μπαίνει μαζί του. Κι αν κάποιος είναι μέσα όταν εκείνος μπαίνει, τότε ο άλλος βγαίνει! Δεν θα σας πω, πώς τον αποκαλούν οι περισσότεροι «σύντροφοι» του. Το αφήνω για άλλη φορά. Πάντως, αν σε κάποια άλλη μελλοντική πληροφορία μου διαβάσετε κάτι για «ανθρωποδιώχτη», θα καταλάβετε τί εννοούσα σήμερα.

Mία «στάση Μητσοτάκη» που είχε ενδιαφέρον στα περίπτερα της ΔΕΘ, ήταν αυτή στο περίπτερο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, καθώς εκεί συνέπεσε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Γιώργο Μαργώνη. Όσοι γνωρίζουν την «αντικαπνιστική υπερ-ευαισθησία» του πρωθυπουργού δεν απόρησαν με τα χαμόγελα, όταν ο κύριος Μαργώνης του μιλούσε για τη μεγάλη πρωτοβουλία – από κοινού με την Πολιτεία – για αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Και να ξέρετε, δεν υπερβάλω καθόλου, για την «αντικαπνιστική υπερ-ευαισθησία»…Γιατί λίγο αργότερα, υπήρξα αυτόπτης και σε πρωθυπουργική παρατήρηση προς δημοσιογράφο που έστριβε τσιγάρο μέσα στο Βελλίδειο. «Τιμωρείται και η πρόθεση», του είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου.

ΥΓ: Ο Κυριάκος έδειξε διπλή χαρά, όπως διαπίστωσα, όταν ο πρόεδρος της Παπαστράτος συμπλήρωσε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας προοδεύει και συνοδεύεται από νέες προσλήψεις εργαζομένων.

Κόσμος και ντουνιάς στα περίπτερα των οικονομικών υπουργείων, αλλά ακόμα περισσότερο στο περίπτερο του Υπερταμείου, από όπου και η φωτογραφία του Πιερρακάκη με το σακάκι στο χέρι (βλέπετε, κάνει ζέστη και υγρασία αυτές τις ημέρες στην Θεσσαλονίκη). Το Υπερταμείο θέλει να γίνει συνώνυμο της Υπερ-Ανάπτυξης, εξελισσόμενο σε κεντρικό «παίκτη» στη νέα επιχειρηματικότητα. Τέτοια θέλει να ακούει ο υπουργός Οικονομίας. Κάθε Κυριάκος με τις φιλοδοξίες του!

***

Μιλώντας για το Υπερταμείο, μία από τις μεγάλες ειδήσεις που έβγαλε η ΔΕΘ είναι το deal Alpha Bank – ΕΛΤΑ και… πάμε παντού! Ένα deal που αναδιαμορφώνει εν μέρει και τον τραπεζικό χάρτη. Η Alpha Bank φαίνεται πως βρήκε τον τρόπο να «απλωθεί» σε όλη την Ελλάδα αξιοποιώντας… το ταχυδρομικό δίκτυο των ΕΛΤΑ. Όπως μου είπε υψηλόβαθμο στέλεχος της τράπεζας, η συμφωνία θα δώσει στην Alpha παρουσία σε πάνω από 1.000 περιοχές. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη πρόσβαση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, εκεί που σήμερα η φυσική παρουσία της είναι περιορισμένη. Μπορούν τα ΕΛΤΑ να σηκώσουν τέτοιο βάρος; Η απάντηση που πήρα ήταν καθησυχαστική: «Θα παίξουμε με ψηφιακά εργαλεία, εύκολα για τους εργαζόμενους, κατανοητά για τους πελάτες». Μιλάμε για μια «έξυπνη» συμμαχία win–win: Τα μεν ΕΛΤΑ θα αποκτήσουν νέο ρόλο στην ψηφιακή εποχή (όπου λίγοι εξακολουθούν να στέλνουν γράμματα), η δε Alpha θα… «ταχυδρομήσει» δάνεια, προθεσμιακούς λογαριασμούς και πιστωτικές κάρτες, σε κάθε γωνιά της χώρας.

***

Κουτιά, lockers και… κούρσα εκατομμυρίων! Μαθαίνω ότι οι μεγάλες εταιρείες courier ακονίζουν τα μαχαίρια τους για έναν νέο «πόλεμο» επενδύσεων. Το αντικείμενο; Τα smart lockers – αυτά τα κουτιά που ξεφυτρώνουν πια σε γειτονιές, σούπερ μάρκετ, εμπορικά, ακόμα και σε βενζινάδικα. Οι πληροφορίες λένε ότι οι επενδύσεις θα είναι σημαντικές, γιατί οι εταιρείες υπολογίζουν πως μέσα στα επόμενα χρόνια έως και 20% των παραγγελιών από e-shops θα παραδίδεται μέσω αυτών των εναλλακτικών καναλιών. Οι μικρές θυρίδες που βλέπαμε μέχρι πρότινος, μετατρέπονται πλέον σε «mega lockers», ολόκληροι τοίχοι σε καταστήματα. Ο ανταγωνισμός δεν είναι αμελητέος… Η ACS λέγεται ότι έχει παρουσία σε τουλάχιστον 3.000 σημεία, η Box Now σε περίπου 600, ενώ η Skroutz δοκιμάζει την τύχη της όχι μόνο στα νησιά αλλά και εκτός Ελλάδας, στα Βαλκάνια. Η αγορά μπορεί να είναι μικρή, αλλά η μάχη σκληρή και όπως ψιθυρίζουν όσοι ξέρουν καλά το χώρο, η επόμενη δεκαετία θα δείξει ποιος θα επιβιώσει στον πόλεμο της «θυρίδας».

Έρχεται σημαντική συγχώνευση δύο μεγάλων σουπερμάρκετ. Το Μασούτη και του Κρητικού. Για να ακριβολογώ ο Μασούτης εξαγοράζει τον Κρητικό ο όποιος έχει αναπτυχθεί σε πολλές γειτονιές. «Το transaction θα γίνει τέλος του χρόνου», μου είπε στέλεχος μίας εκ των δύο εταιριών. Δεν μου αποκάλυψε το ύψος της συμφωνίας, αλλά με διαβεβαίωσε κάτι πολύ σημαντικό, τέτοιες εποχές, μιάς υποβόσκουσας κοινωνικής αναταραχής. Η αλλαγή ιδιοκτήτη, θα έχει διασφαλισμένες τις σημερινές θέσεις εργασίας στο σουπερμάρκετ Κρητικός. Και μάλιστα μου τονίστηκε «προς το καλύτερο».

***

Από τον πάγκο στο ψυγείο και οι αλλαντοπαραγωγοί σε αναβρασμό… Στον κόσμο του retail, οι συνήθειες των καταναλωτών αλλάζουν πιο γρήγορα κι από τα trends στο TikTok. Αυτό ψιθύρισαν στον Κατάσκοπο, άνθρωποι της αγοράς τροφίμων, εξηγώντας ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές εγκαταλείπουν τον παραδοσιακό πάγκο αλλαντικών, προτιμώντας τα ψυγεία με τα τυποποιημένα προϊόντα. Οι λόγοι; Η ανάγκη για ταχύτητα, η επιθυμία να ελέγχουν μόνοι τους τι αγοράζουν, και φυσικά η ασφάλεια της συσκευασίας που γράφει συστατικά, θερμίδες και ημερομηνία λήξης. Το φαινόμενο αυτό, μου είπαν, έχει επηρεάσει και γνωστή εταιρεία αλλαντικών από την Κρήτη. Όχι ότι κινδυνεύει δραματικά – αλλά η οριακή πτώση στον τζίρο είναι αρκετή ώστε να σημάνει συναγερμό στα κεντρικά της και να εξεταστεί αναπροσαρμογή στρατηγικής. Το «ψυγείο» κερδίζει τον «πάγκο» και οι παραγωγοί καλούνται να βρουν νέες ισορροπίες για να μείνουν στην πρώτη γραμμή μιας αγοράς που γίνεται όλο και πιο απρόσωπη…

Το μεγάλο στοίχημα της Θεσσαλίας με «φρεσκο» χρήμα στο τραπέζι! Το κατασκοπευτικό μου δίκτυο δουλεύει στο φουλ, γιατί «τα λεφτά είναι πολλά Άρη…» Αναφέρομαι στην κατασκευή νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στη Θεσσαλία, έργο ύψους 600 εκατ. ευρώ και δυναμικότητας 792 MW. Οι προσφορές για τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την κατασκευή αναμένονται την ερχόμενη Δευτέρα και το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Όσοι ξέρουν μου λένε ότι το έργο αυτό δεν είναι απλά ακόμα ένα ενεργειακό project, είναι «βαρόμετρο» για τις αντοχές και την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς ενέργειας. Το ενδιαφέρον που καταγράφεται ήδη από μεγάλους ομίλους δημιουργεί την αίσθηση ότι η Θεσσαλία θα γίνει σύντομα επίκεντρο – όχι μόνο για την εγχώρια παραγωγή, αλλά και για τις ισορροπίες στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Ο Κατάσκοπος παρακολουθεί στενά, γιατί τη Δευτέρα θα ξέρουμε ποιος ρίχνει το μεγάλο χαρτί στο τραπέζι.

