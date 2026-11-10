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Για την έξοδο του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo», πριν από λίγη ώρα, από το λιμάνι του Ηρακλείου βάζοντας πλώρη για τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου, όπου προγραμματίζεται η επανέναρξη των υποθαλάσσιων ερευνών για τη χάραξη της διαδρομής του καλώδιου Ελλάδας-Κύπρου, ενημέρωσε επίσημα την Ολομέλεια της Βουλής ο Σταύρος Παπασταύρου.

«Ήθελα, σε συνέχεια όσων συζητήσαμε νωρίτερα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να ενημερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι το Abeille Marengo μόλις απέπλευσε, με άδεια NAVTEX από την Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο» σημείωσε, αρχικά, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

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«Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η μέγιστη εθνική συνεννόηση και ενότητα στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού έργου και ενός ευρωπαϊκά στρατηγικού έργου, προκειμένου να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και, γιατί όχι, να προχωρήσουμε μετά στην ενεργειακή διασύνδεση με το Ισραήλ. Άρα, προχωρούμε με σχέδιο, με αυτοπεποίθηση, χωρίς ζητωκραυγές, για την υλοποίηση ενός σημαντικά εθνικού έργου» κατέληξε ο Σταύρος Παπασταύρου, ενημερώνοντας το Σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις με τον απόπλου του γαλλικού πλοίου.