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Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις ενισχύονται μέσω της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας, ενώ η παρουσία αμερικανικών κολοσσών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου προχωρά με τη συμμετοχή του ομίλου Meridiam, συμβάλλοντας στη γεωπολιτική θωράκιση της χώρας.

Η κυβέρνηση διεκδικεί ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυξημένη επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Στόχος της χώρας παραμένει η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας μέσω της αξιοποίησης εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου για τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικούς προμηθευτές.

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Σε συνέντευξή του στο Mega, ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στη σημασία των ενεργειακών υποδομών για την ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης και στον κρίσιμο ρόλο του Κάθετου Διαδρόμου για την ασφάλεια εφοδιασμού της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην παρατεταμένη ενεργειακή κρίση.

Η αναφορά στον Μάρκο Ρούμπιο και τον Κάθετο Διάδρομο

Ο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, τονίζοντας ότι επιβεβαιώνει το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

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Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, με την ενέργεια και την άμυνα να αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες της συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός χαρακτήρισε τη δραστηριοποίηση των αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών ExxonMobil και Chevron στην Ελλάδα ως «ψήφο εμπιστοσύνης» στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας.

Η ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών, σε συνδυασμό με τις διεθνείς συνεργασίες, αποτελεί, σύμφωνα με τον υπουργό, βασική προϋπόθεση για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις αναταράξεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο Σταύρος Παπασταύρου επανέλαβε ότι το έργο προχωρά, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία του για την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του μεγάλου γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, σημειώνοντας ότι η τεχνογνωσία του ενισχύει τις προοπτικές υλοποίησης της διασύνδεσης. Μίλησε, επίσης, για τη διακομματική υποστήριξη του έργου στις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προχωρά με γνώμονα την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις

Αναφερόμενος στις οικονομικές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ο Σταύρος Παπασταύρου αναγνώρισε τις πιέσεις που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται συντονισμένες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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Όπως σημείωσε, η Ελλάδα διεκδικεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα στήριξης χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη των ενεργοβόρων βιομηχανιών, τονίζοντας ότι η μείωση του κόστους παραγωγής συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα, τις εξαγωγές και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, προανήγγειλε αυξημένη επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία θα αφορά περίπου 1.170.000 δικαιούχους.

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Σύμφωνα με τον υπουργό, στόχος της κυβέρνησης είναι η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από εκείνη με την οποία ολοκληρώθηκε η προηγούμενη χειμερινή περίοδος, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

«Στόχος μας είναι η συνολική πρόοδος της χώρας μας να φτάνει σε κάθε έναν πολίτη και να μεταφράζεται σε ατομική πρόοδο για κάθε νοικοκυριό», υπογράμμισε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Πέρα από τον Κάθετο Διάδρομο, ο Σταύρος Παπασταύρου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας της Ελλάδας.

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«Πρέπει να μάθουμε να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ερευνών για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Όπως εξήγησε, ο στρατηγικός στόχος είναι η Ελλάδα να αποκτήσει τη δυνατότητα να παράγει δικό της φυσικό αέριο, περιορίζοντας την εξάρτησή της από εξωτερικούς προμηθευτές.

«Να είμαστε εμείς παραγωγοί φυσικού αερίου», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων με την εθνική ασφάλεια και τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της οικονομίας.

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Παράλληλα, στάθηκε στον ρόλο των ελληνικών διυλιστηρίων, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση της δυνατότητας παραγωγής και εξαγωγής πετρελαϊκών προϊόντων αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα.

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