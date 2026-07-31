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Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε την ανάγκη ολιστικής διαχείρισης λόγω των μεγάλων απωλειών στα δίκτυα και του κινδύνου λειψυδρίας.

Η αντιπολίτευση καταψήφισε το νομοσχέδιο κάνοντας λόγο για απόπειρα εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του νερού ως κοινωνικού αγαθού.

Η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ αποκτούν κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα που στοχεύει στον τερματισμό του κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων.

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Μόνο με τις «γαλάζιες» ψήφους εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Σταύρου Παπασταύρου, το οποίο μεταρρυθμίζει δομικά το σύστημα διαχείρισης του νερού, με την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο.

Στην ονομαστική ψηφοφορία που είχε ζητήσει το ΠΑΣΟΚ 157 βουλευτές υπερψήφισαν επί της αρχής το νομοσχέδιο, ενώ 131 βουλευτές της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.

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«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χάνοντας πέντε με έξι σταγόνες νερό στις δέκα. Δεν γίνεται να προχωρήσουμε με σπατάλες και παλαιωμένα δίκτυα. Δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν 50% απώλειες», τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Σταύρος Παπασταύρου λίγο πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης. Σύμφωνα με τον υπουργό, το υπάρχον σύστημα διαχείρισης του νερού έχει εξαντλήσει τα όριά του και – όπως υποστήριξε – η μόνη λύση στον υπάρχοντα κατακερματισμό είναι η προωθούμενη μεταρρύθμιση, με ένα νέο ολιστικό σύστημα και με τη συνένωση δυνάμεων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην τοποθέτηση του, εξήγησε πως η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο στον κίνδυνο αντιμετώπισης λειψυδρίας και δεύτερη ανάμεσα στην ΕΕ ως προς τον κίνδυνο «υδατικού στρες».

Ο υπουργός, αναφερόμενος στις εισαγγελικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη, επεσήμανε πως «δεν υπάρχει καθαρό νερό αυτή τη στιγμή εκεί πάνω. Μπήκε εισαγγελέας για να ερευνήσει την ποιότητα του νερού», όπως ανέφερε, λέγοντας «όχι» στην αδράνεια. «Είναι εθνική επιλογή να σταματήσουμε τον κατακερματισμό. Θα συνεχίσουμε έτσι, αλλού η βρύση, αλλού η αποχέτευση στο ίδιο σπίτι; Αυτό είναι μωσαϊκό!» όπως, χαρακτηριστικά, ανέφερε.

Για απόπειρα «εμπορευματοποίησης» των υδάτων μίλησε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης , διατυπώνοντας την πλήρη διαφωνία του ΠΑΣΟΚ με την κυβερνητική πρωτοβουλία. «Η κυβέρνηση η οποία κόπτεται για το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του νερού, θα συμφωνήσει με τη συνταγματική κατοχύρωση του νερού που προτείνουμε στη Συνταγματική Αναθεώρηση ή θα κάνει πίσω; Εγγυάται η κυβέρνηση πως δεν θα αυξηθούν τα κόστη και οι τιμές στα τιμολόγια;», έθεσε το ερώτημα ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ προς τα κυβερνητικά έδρανα.

Για «Κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης» έκανε λόγο η αντιπολίτευση μιλώντας για «υποβάθμιση» του χαρακτήρα του νερού ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού.