Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη όταν ένας αγωγός της ΕΥΑΘ έσπασε και τραυμάτισε 4 εργαζομένους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το ατύχημα σημειώθηκε ενώ εργάτες της ΕΥΑΘ επιχειρούσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας να επιδιορθώσουν βλάβη σε αγωγό.

Advertisement

Advertisement

Μάλιστα η στιγμή καταγράφηκε από κάτοικο της περιοχής και δείχνει τον εναν από αυτούς να εκτοξεύεται στον αέρα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο αγωγός έσπασε και ένας από τους εργάτες πετάχτηκε στον αέρα πριν να πέσει μέσα στον αγωγό και να τραυματιστεί στο πόδι.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν ότι επί μια ώρα άκουγαν έναν δυνατό θόρυβο ενώ στις 4 τα ξημερώματα ακούστηκε θόρυβος σαν έκρηξη.

Από την ΕΥΑΘ λένε ότι το ατύχημα προκλήθηκε όταν έσπασε κομμάτι αγωγού που χρησιμοποιείται για αφαίρεση αέρα από το δίκτυο ώστε να αποκατασταθεί η υδροδρότηση.

Ο υπάλληλος που εκτοξεύτηκε στον αέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι. Το ίδιο συνέβη αλλά για προληπτικούς λόγους για τους άλλους τρεις συναδέλφους του που τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. Η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε ότι ήδη ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα.