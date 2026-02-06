Σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport, 22χρονος χειριστής μεταλλικών πλακών εγκλωβίστηκε σε αυτό, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι. Ο νεαρός υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, αλλά δυστυχώς ακρωτηριάστηκε.

Σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Ν. Βοιωτίας είναι το δεύτερο σοβαρό εργατικό ατύχημα που καταγράφεται σε λίγες ημέρες στις εγκαταστάσεις της της ΕΛΒΑΛ.

Δεύτερο εργατικό ατύχημα στον εργοδότη

«Είναι ένα ακόμα τραγικό περιστατικό μέσα στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, στο οποίο έχει χαθεί το μέτρημα από το σωρό τον εργατικών ατυχημάτων, το δεύτερο μέσα σε 2 ημέρες στον ίδιο εργοδότη καθώς και ένα ακόμα σε μεγάλο εργοστάσιο της περιοχής μας, έχει προηγηθεί κι άλλο πριν λίγες μέρες με εργολαβικό συνάδελφο με επίσης σοβαρό τραυματισμό στα πόδια, και αυτά γίνονται στο φόντο του θανάτου 5 εργατριών στο μπισκοτάδικο-φέρετρο ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι τα κέρδη τους μπαίνουν πάνω απ’ τη ζωή και την ασφάλεια μας. Σε αυτό το εργοστάσιο γνωρίζουμε όλοι, ότι οι εργάτες δουλεύουν τις μηχανές με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να μην σταματήσει η παραγωγή, γιατί έτσι επιβάλει το αφεντικό, πρακτική που αυξάνει τους κινδύνους ατυχημάτων», συμπληρώνει.

Από την πλευρά του το Εργατικό Κέντρο Θήβας ζήτησε την παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου « να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν. Δεν θα δεχθούμε την εύκολη λύση των ευθυνών σε συναδέλφους ή ακόμα και στον ίδιο τον τραυματία».