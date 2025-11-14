Τραγική διάσταση λαμβάνει η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 27χρονου οικοδόμου στα Σκούρτα Βοιωτίας, καθώς η μητέρα του θύματος πέθανε μερικά 24ωρα αργότερα, μην αντέχοντας το βάρος της απώλειας.

Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με το eviaonline, υπέστη ανακοπή καρδιάς λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του γιου της, βυθίζοντας την οικογένεια σε ακόμη μεγαλύτερο πένθος.

Ο 27χρονος είχε βρεθεί απανθρακωμένος στις αρχές του μήνα μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο, σε ερημική τοποθεσία. Σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες, ο νεαρός φέρεται να παρασύρθηκε σε παγίδα μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Οι δράστες τον οδήγησαν σε περιοχή στα Βίλια, όπου τον κράτησαν αιχμάλωτο περίπου 24 ώρες, τον βασάνισαν, τον πυροβόλησαν και στη συνέχεια μετέφεραν τη σορό του στα Σκούρτα, βάζοντας φωτιά στο αυτοκίνητο για να εξαφανίσουν τα ίχνη.

Το όχημα είχε δηλωθεί κλεμμένο τον Μάιο από τη Γλυφάδα, ενώ έφερε πινακίδες από διαφορετικό αυτοκίνητο της Πιερίας – στοιχείο που ενισχύει τις εκτιμήσεις περί δράσης οργανωμένου κυκλώματος. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το έγκλημα να διαπράχθηκε αλλού και η σορός να μεταφέρθηκε στο σημείο όπου βρέθηκε.

Καθοριστικό για την εξιχνίαση θεωρείται το κινητό τηλέφωνο του θύματος, το οποίο παραμένει άφαντο. Οι αρχές εκτιμούν πως περιέχει κρίσιμα στοιχεία για τα πρόσωπα που τον παγίδεψαν και πιθανές συνομιλίες που οδηγούν στους δράστες.

Πηγή: Eviaonline