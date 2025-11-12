Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξακολουθούν να ερευνούν τα αίτια για την δολοφονία του 27χρονου στα Σκούρτα Βοιωτίας, σε μία προσπάθεια να ρίξουν «φως» στην συγκεκριμένη περίεργη υπόθεση που αποκαλύφθηκε την Παρασκευή (7/11).

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία του 27χρονου άνδρα, αλβανικής καταγωγής, να αφορά ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Το θύμα δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές καιι είχε λευκό ποινικό μητρώο, ωστόσο ο «μαφιόζικος» τρόπος που τον «έβγαλαν από την μέση» παραπέμπει σε οργανωμένο έγκλημα.

Την ίδια στιγμή, η θεία του 27χρονου δήλωσε στις αρχές ότι το μόνο άτομο με το οποίο είχε προστριβές ο ανιψιός της ήταν ένας ομοεθνής τους για μία κοπέλα. Ωστόσο, ο τρόπος που το θύμα έχασε την ζωή του δείχνει ένα καλά σχεδιασμένο έγκλημα και άτομα που γνώριζαν καλά τί έκαναν.

Το χρονικό της δολοφονίας στα Σκούρτα

Το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, ένας κυνηγός είδε σε ερημική τοποθεσία ένα όχημα το οποίο είχε καταστραφεί από πυρκαγιά. Ο κυνηγός πλησίασε το αυτοκίνητο και διαπίστωσε ότι στο πίσω κάθισμα υπήρχε νεκρός ένας άνδρας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρχές, με τους αστυνομικούς να αναφέρουν ότι το θύμα έφερε εκτεταμένα εγκαύματα και ήταν δεμένο πισθάγκωνα με χειροπέδες.

Εντός του αυτοκινήτου βρισκόταν ένας 27χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, οικοδόμος στο επάγγελμα, ο οποίος έμενε στην Χαλκίδα και τα ίχνη του είχαν εξαφανιστεί από το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου.

Την ημέρα της δολοφονίας του είχε πει σε φίλο του ότι είχε μια δουλειά στα Βίλια, ενώ από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. είχε εξακριβωθεί ότι το μεταλλικό αντικείμενο που είχε εντοπιστεί στην σορό ήταν θραύσμα από βολίδα πυροβόλου όπλου.