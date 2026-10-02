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Ο υπουργός τόνισε πως οι αποφάσεις της χώρας λαμβάνονται αποκλειστικά με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ ως στενές και σταθερές, βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διαχρονική συνεργασία.

Στον ενεργειακό τομέα, ο κ.

Παπασταύρου υπογράμμισε τη σημασία των επενδύσεων από αμερικανικές εταιρείες και τη συνεργασία των δύο κρατών με διαφάνεια.

Τέλος, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες ανταγωνισμού και διαφάνειας, σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

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«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και ακριβής. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε και θα μπορούσε να είχε γίνει ανεκτό κάτι τέτοιο. Οι αποφάσεις μας είναι πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών». Με αυτό τον τρόπο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου απάντησε από το βήμα της Ολομέλειας στους ισχυρισμούς του Αλέξανδρου Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας με φόντο δημοσίευμα της Wall Street Journal για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ.

Ο Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, εξήγησε πως η σχέση των ΗΠΑ και της Ελλάδας είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, πιο στενές και σταθερές από ποτέ και στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δυο λαών.

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Ιδίως σε ό,τι αφορά τον τομέα της ενέργειας, ο υπουργός διευκρίνισε πως οι διμερείς σχέσεις διευρύνονται με αμοιβαίες ωφέλειες για τους δυο λαούς, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στις έρευνες για υδρογονάνθρακες από CHEVRON και EXXONMOBIL, στη συμφωνία ΔΕΗ και Amazon για τη δημιουργία Data Center στη Δυτική Μακεδονία.

«Η ευθύνη μου δεν ειναι να σχολιάζω δημοσιεύματα, αλλά να προασπίζομαι το εθνικό συμφέρον. Αυτο έκανα, αυτό κάνω και αυτό θα κάνω. Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι ειλικρινείς, διαχρονικές και με βάθος», τόνισε ο υπουργός, αναφερόμενος και στην επικείμενη επίσκεψη του Μαρκ Ρούμπιο αλλά και στην στενή συνεργασία με τον αμερικανό υπουργό Ενέργειας, επιμένοντας πως «σε ένα τέτοιο πλαίσιο στενής συνεργασίας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει τέτοιο περιεχόμενο απειλών».

Την ίδια στιγμή, ο Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση «τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες ανταγωνισμού και διαφάνειας, όπως ορίζει το εθνικό δίκαιο, πλήρως ευθυγραμμισμένο με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Νωρίτερα, ο Αλέξανδρος Καζαμίας ρώτησε τον υπουργό «για τις δραστηριότητες της αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα και τις φερόμενες απειλές της να δράσει με τρόπο που μπορεί να αποσταθεροποιήσει την ελληνική κυβέρνηση είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο έχει εκλάβει σημαντικές διαστάσεις και στη χώρα αλλά και διεθνώς», όπως ανέφερε, επικαλούμενος σχετικά δημοσιεύματα.