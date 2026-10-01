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Στο Ρέικιαβικ, ο κ. Ρούμπιο θα συναντηθεί με Ισλανδούς αξιωματούχους, με επίκεντρο την οικονομική συνεργασία και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

Στην Αθήνα, θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ άλλων στην αμυντική συνεργασία, καθώς και στην περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια.

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Τελευταίος σταθμός της περιοδείας του θα είναι η Λισαβόνα, όπου θα έχει συναντήσεις με Πορτογάλους αξιωματούχους για την προώθηση της αμυντικής, οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας.

