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Η Αθήνα αναδείχθηκε τέταρτη πιο «ευτυχισμένη» πόλη στον κόσμο για διακοπές, σύμφωνα με τη λίστα που δημοσίευσε το ταξιδιωτικό περιοδικό Time Out.

Η κατάταξη βασίζεται στον «Δείκτη Ευτυχίας Διακοπών» (Holiday Happiness Index), τον οποίο συνέταξε η πλατφόρμα ευεξίας και ταξιδιών BookRetreats.com σε συνεργασία με την κλινική ψυχολόγο του Χάρβαρντ, δρ. Νάταλι Ντατίλο-Ράιαν (Dr. Natalie Dattilo-Ryan). Η έρευνα αξιολόγησε 47 προορισμούς παγκοσμίως με βάση πέντε παράγοντες που συνδέονται με την ευεξία: τις ώρες ηλιοφάνειας, την ποιότητα του ύπνου, την πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή, τον χρόνο στη φύση και το εύκολο περπάτημα. Κάθε προορισμός βαθμολογήθηκε με άριστα το 100.

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Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Λισαβόνα, χάρη στις 2.828 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως, τα 49 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανά κάτοικο, την εύκολη πρόσβαση σε παραλίες και την ισχυρή γαστρονομική της σκηνή, όπου σχεδόν το 10% των εστιατορίων κατατάσσεται στα υγιεινά. Το Ελσίνκι κατέλαβε τη δεύτερη θέση, το Ορλάντο την τρίτη και το Εδιμβούργο την πέμπτη.

Το Time Out χαρακτήρισε την Αθήνα ως την πιο προσβάσιμη με τα πόδια πόλη. Παράλληλα, η ελληνική πρωτεύουσα καταγράφει πολύ υψηλή επίδοση στην κατηγορία των εστιατορίων με υγιεινές επιλογές, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν το κλίμα και η πρόσβαση σε φυσικά τοπία και παραλίες.

Οι πιο ευτυχισμένοι προορισμοί διακοπών στον κόσμο

Λισαβόνα

Ελσίνκι

Ορλάντο

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Αθήνα

Εδιμβούργο

Μαδρίτη

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Βιέννη

Βουδαπέστη

Όσλο

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Βίλνιους.