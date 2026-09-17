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Στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης φιγουράρει ο Νέος Κόσμος της Αθήνας, ο οποίος προσελκύει καλλιτέχνες και οικογένειες χάρη στον συνδυασμό της αυθεντικότητας, των γαστρονομικών επιλογών και των σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών.

Η κατάταξη περιλαμβάνει επίσης συνοικίες όπως η Jongno 3-ga στη Σεούλ, η L’Ocean στο Ραμπάτ, η Chinatown του Λος Άντζελες και το Govanhill της Γλασκώβης.

Οι επιλεγμένες περιοχές χαρακτηρίζονται από το πολυπολιτισμικό τους μείγμα, την αναβίωση υποβαθμισμένων υποδομών σε δημιουργικούς χώρους και τη διατήρηση της τοπικής ταυτότητας παρά τις σύγχρονες παρεμβάσεις.

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Το διεθνές περιοδικό Time Out ανακοίνωσε τη λίστα με τις 40 πιο «cool» γειτονιές του κόσμου, με μια αθηναϊκή συνοικία να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις.

Ο Νέος Κόσμος στην κορυφή των πιο cool συνοικιών παγκοσμίως

Ο λόγος για τον Νέο Κόσμο, ο οποίος ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη δυναμική του, διατηρώντας παράλληλα τον τοπικό του χαρακτήρα. Προσελκύει ένα ετερόκλητο μείγμα ανθρώπων —από νεαρούς δημιουργούς και οικογένειες μέχρι φοιτητές και μετανάστες— ενώ φιλοξενεί πλήθος γαστρονομικών προορισμών, ζωντανά μπαρ και παραδοσιακές ταβέρνες.

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Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης συναντάμε τη Jongno 3-ga στο κέντρο της Σεούλ, η οποία συνδυάζει ιστορικά στοιχεία με τη μοντέρνα ζωή και αποτελεί σημείο αναφοράς για την LGBTQ+ κοινότητα, με τα αμέτρητα μικρά μπαρ και στέκια, ενώ η L’Ocean στο Ραμπάτ, μαγεύει για το γεγονός ότι κοιτάζει τον Ατλαντικό και προσφέρει πολλές διαφορετικές εμπειρίες, από κολύμπι στη θάλασσα έως και την επαφή με δημιουργικές κοινότητες.

Ακολουθούν η Chinatown του Λος Άντζελες που διακρίνεται για το «πάντρεμα» της αμερικανικής με την κινεζική κουλτούρα και το άλλοτε υποβαθμισμένο Govanhill της Γλασκώβης που είναι πολυπολιτισμικό και ανοιχτό προς όλους.

Just hours after being branded a 'ghetto' by Reform UK's Thomas Kerr, Glasgow’s Govanhill has been named the fifth coolest neighbourhood in the world



Govanhill placed higher than neighbourhoods in cities such as New York, Rio de Janeiro, and Bangkok pic.twitter.com/k8vZfBdkqk — The National (@ScotNational) September 16, 2026

Ανάμεσα στις γειτονιές που διακρίθηκαν, βλέπουμε και 13 συνοικίες ευρωπαϊκών χωρών. Η Rákóczi tér στη Βουδαπέστη έχει εναλλακτικό χαρακτήρα, προσελκύοντας φοιτητές και καλλιτέχνες, ενώ η λιγότερο τουριστική αγορά προσφέρει φρέσκα λαχανικά, κρέατα, τοπικά προϊόντα. Επιπλέον, η συνοικία Russafa της Βαλένθια εντυπωσιάζει με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της και προτιμάται σε όσους θέλουν να ανακαλύψουν κάτι πιο μποέμ και δυναμικό.

Οι 10 πιο cool συνοικίες παγκοσμίως για το 2026

Jongno 3-ga (Σεούλ, Νότια Κορέα)

Η περιοχή Ikseon-dong είναι εδώ και καιρό πολύ δημοφιλής στα social media, γεμάτη παραδοσιακά κορεάτικα σπίτια εκατό ετών που έχουν μετατραπεί σε θεματικά καφέ και εστιατόρια. Τους τελευταίους μήνες όμως, η νυχτερινή ζωή ξαναζωντανεύει χάρη στα pochas (υπαίθριοι πάγκοι με φαγητό αργά το βράδυ), δίνοντας νέα ενέργεια στα στενά σοκάκια του Jongno 3-ga.

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Εκεί που κάποτε έτρωγαν στα γρήγορα οι εργαζόμενοι, τώρα οι υπαίθριοι αυτοί πάγκοι γεμίζουν από νεαρό κόσμο που αναζητά φθηνό φαγητό και χαλαρή ατμόσφαιρα.

L’Ocean (Ραμπάτ, Μαρόκο)

Η γειτονιά L’Ocean εκφράζει απόλυτα τον παραθαλάσσιο αέρα της πόλης Ραμπάτ. Ο παραλιακός της δρόμος με τους φοίνικες, τις παραλίες και τα γήπεδα είναι το σταθερό σημείο συνάντησης των ντόπιων. Η περιοχή κατοικείται κυρίως από οικογένειες και νέους επαγγελματίες που μένουν σε χαμηλές πολυκατοικίες, οι τοίχοι των οποίων είναι γεμάτοι με εντυπωσιακά γκράφιτι.

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Πιο μέσα, μακριά από την παραλία, θα βρει κανείς ένα πλέγμα από ήσυχους οικιστικούς δρόμους με μικρά, ανεξάρτητα μαγαζιά. Με περιοχές όπως η οδός Βρυξελλών —ένας νέος πεζόδρομος με καφέ και πολιτιστικά κέντρα— η γειτονιά γίνται ακόμα πιο φιλική και ζωντανή.

Νέος Κόσμος (Αθήνα, Ελλάδα)

Ανάμεσα στην Ακρόπολη και την παραλιακή, ο Νέος Κόσμος έχει γίνει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες γειτονιές της Αθήνας, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντικότητά του. Ενώ παλαιότερα βρισκόταν στη σκιά του Κουκακίου και του Παγκρατίου, τώρα προσελκύει νέους καλλιτέχνες και φρέσκες επιχειρήσεις.

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Στους ίδιους δρόμους συνυπάρχουν οικογένειες, φοιτητές, μετανάστες και ανεξάρτητοι δημιουργοί. Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση δίνει έναν σύγχρονο πολιτιστικό αέρα στην περιοχή, ενώ οι δρόμοι είναι γεμάτοι από παραδοσιακές ταβέρνες, μοντέρνα εστιατόρια, καφέ, μπαράκια και συνοικιακούς φούρνους.

Chinatown (Λος Άντζελες, ΗΠΑ)

Με τις παραδοσιακές στέγες, τα κρεμαστά φανάρια και τις πλατείες της, η Chinatown του Λος Άντζελες καταφέρνει να τιμά την ιστορία της, ενώ παράλληλα ανανεώνεται συνεχώς με νέα εστιατόρια και στέκια για διασκέδαση.

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Τον τελευταίο χρόνο άνοιξαν στην περιοχή νέα, δημοφιλή μαγαζιά φαγητού και κοκτέιλ μπαρ, ενώ ταυτόχρονα τα ιστορικά ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια της περιοχής συνεχίζουν να προσελκύουν κόσμο. Η γειτονιά διαθέτει μέχρι και ένα μεγάλο πάρκο (LA State Historic Park) που φιλοξενεί συναυλίες, προβολές ταινιών και αγορές.

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Govanhill (Γλασκώβη, Σκωτία)

Μέχρι πρόσφατα, το Govanhill θεωρούνταν μια υποβαθμισμένη περιοχή. Όμως τα φθηνά ενοίκια προσέλκυσαν καλλιτέχνες και συγγραφείς, ενώ τα νέα στέκια δημιούργησαν μια ζωντανή, εναλλακτική κοινότητα.

The Southside community beat neighbourhoods in New York, Rio de Janeiro and Bangkok, with judges praising its independent businesses, creative culture and multicultural spirit.🌍✨ pic.twitter.com/p3VX2MP858 Advertisement September 16, 2026

Η νέα γενιά μετακομίζει πλέον εδώ, δίνοντας ζωή και ενέργεια στη γειτονιά. Παρά τη δημοφιλία της, η περιοχή παραμένει η πιο πολυπολιτισμική της Γλασκώβης: σε έναν μόνο δρόμο θα βρείτε ιρλανδικές παμπ, πακιστανικά και ινδικά εστιατόρια, ακόμα και ένα κατάστημα με προϊόντα από την Τρανσυλβανία.

Kitakagaya (Οσάκα, Ιαπωνία)

Από τις αρχές του 20ού αιώνα έως το 1970, το Kitakagaya ήταν ένα βιομηχανικό κέντρο με ναυπηγεία. Τα τελευταία χρόνια, χάρη στη συνεργασία των κατοίκων, τα παλιά εργοστάσια και οι αποθήκες μετατράπηκαν σε χώρους τέχνης και εργαστήρια καλλιτεχνών.

Φωτο από iStock

Με τοίχους γεμάτους ζωγραφιές, εντυπωσιακά γλυπτά και γκράφιτι, η περιοχή έχει μεταμορφωθεί στον πιο δημιουργικό γωνιά της Οσάκα, γεμάτη από ανεξάρτητα μαγαζιά, εστιατόρια και μπαρ.

Chapinero Alto (Μπογκοτά, Κολομβία)

Με φόντο τα πράσινα βουνά, το Chapinero Alto είναι μια γειτονιά που θυμίζει χωριό, αλλά διαθέτει μια πολύ ζωντανή γαστρονομική και καλλιτεχνική ατμόσφαιρα. Φιλοξενεί τη μεγαλύτερη γκέι κοινότητα της πόλης, καθώς και πολλούς φοιτητές, καλλιτέχνες και ξένους που εργάζονται εξ αποστάσεως.

Είναι μια περιοχή όπου μπορείς εύκολα να περπατήσεις, γεμάτη από εστιατόρια, καφέ, μπουτίκ και βιβλιοπωλεία, που στεγάζονται σε έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό από παλιά αρχοντικά, κτίρια του ’70 και μοντέρνα διαμερίσματα.

Koenji (Τόκιο, Ιαπωνία)

Το Koenji θεωρείται η πιο «ανυπότακτη» γειτονιά του Τόκιο. Ενώ η υπόλοιπη πόλη εκσυγχρονίζεται και αλλάζει χαρακτήρα, αυτή η περιοχή —που υπήρξε το επίκεντρο της πανκ μουσικής— αντιστέκεται σθεναρά: οι κάτοικοι αντιδρούν συστηματικά στην αλλοίωση της γειτονιάς τους.

Εξερευνώντας τους δρόμους της, θα βρείτε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο μείγμα από μαγαζιά με μεταχειρισμένα ρούχα, δισκοπωλεία, μικρά μπαράκια και φούρνους, που κρατούν την περιοχή αυθεντική.

Downtown St. Catharines (Οντάριο, Καναδάς)

Με την ομορφιά της δίπλα στο νερό, τα vintage μαγαζιά, τα δισκοπωλεία και την εγγύτητά της στα καλύτερα οινοποιεία της περιοχής, η πόλη αυτή αποτελεί μία από τις καλύτερες αποδράσεις στον Καναδά.

Στον ιστορικό κεντρικό της δρόμο (St. Paul Street), κτίρια του 19ου αιώνα στεγάζουν μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα νέα εστιατόρια της χώρας. Η γειτονιά έχει επίσης βαθιά ιστορία, καθώς συνδέεται με τη φυγάδευση των σκλάβων κατά τον 19ο αιώνα.

Esquilino (Ρώμη, Ιταλία)

Το Esquilino είναι μια εντυπωσιακή και πολυπολιτισμική γειτονιά της Ρώμης, που περιλαμβάνει και τον κεντρικό σταθμό τρένων Termini. Στην κεντρική του πλατεία (Piazza Vittorio), ένας παλιός κήπος έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης με μπιστρό, ζωντανή μουσική και θερινό σινεμά.

iStock

Η περιοχή είναι γνωστή για την καθημερινή της αγορά με σπάνια μπαχαρικά. Η γοητεία της κρύβεται στην αντίθεση: αρχαία μνημεία βρίσκονται δίπλα σε ασιατικά εστιατόρια, την παλαιότερη gelateria της Ρώμης και μοντέρνα wine bar.

Aναλυτικά η λίστα με τις 40 πιο cool γειτονιές

1 Jongno 3-ga, Σεούλ, Νότια Κορέα

2 L’Ocean District, Ραμπάτ, Μαρόκο

3 Νέος Κόσμος, Αθήνα, Ελλάδα

4 Chinatown, Λος Άντζελες, ΗΠΑ

5 Govanhill, Γλασκώβη, Σκωτία

6 Kitakagaya, Οσάκα, Ιαπωνία

7 Chapinero Alto, Μπογκοτά, Κολομβία

8 Koenji, Τόκιο, Ιαπωνία

9 Downtown St. Catharines, Οντάριο, Καναδάς

10 Esquilino, Ρώμη, Ιταλία

11 Russafa, Βαλένθια, Ισπανία

12 Tân Định, Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ

13 São Bento, Λισαβόνα, Πορτογαλία

14 Talat Noi, Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

15 Slakthusområdet, Στοκχόλμη, Σουηδία

16 Humayunpur, Δελχί, Ινδία

17 Laranjeiras, Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

18 West Town, Σικάγο, ΗΠΑ

19 Rákóczi tér, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

20 Jalan Besar, Σινγκαπούρη, Σινγκαπούρη

21 Crooswijk, Ρότερνταμ, Ολλανδία

22 Chacagiales,Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

23 Bandra West, Βομβάη, Ινδία

24 Cathedral Quarter, Μπέλφαστ, Ηνωμένο Βασίλειο

25 República, Σάο Πάολο, Βραζιλία

26 Changning, Σανγκάη, Κίνα

27 Oost, Άμστερνταμ, Ολλανδία

28 Financial District, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

29 New Farm, Μπρίσμπεϊν, Αυστραλία

30 Quartier d’Aligre, Παρίσι, Γαλλία

31 Kalk Bay, Cape Town, Νότια Αφρική

32 North Hobart, Χόμπαρτ, Αυστραλία

33 Newington Green, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

34 Yulin, Τσενγκντού, Кίνα

35 Mount Pleasant, Βανκούβερ, Καναδάς

36 Centro Histórico, Λίμα, Περού

37 Boavista, Πόρτο, Πορτογαλία

38 Starstreet Precinct, Χονγκ Κονγκ, Χονγκ Κονγκ

39 South Melbourne, Μελβούρνη ,Αυστραλία

40 Distillery District, Λέξινγκτον ΗΠΑ

Μπορείτε να δείτε εδώ αναλυτικά ποιες είναι οι 40 πιο cool συνοικίες για το 2026