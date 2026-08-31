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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στο Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Εκαταίου, ενώ οι πυροσβέστες εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα σορό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

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Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και δυνάμεις της Αστυνομίας.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, στο Νέο Κόσμο Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. August 31, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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