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Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο απολαμβάνει η Μαρίνα Σταυράκη, η οποία μοιράζεται μέσα από τα social media στιγμές από την παραμονή της στο νησί των Ανέμων.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου, δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram σειρά φωτογραφιών από τη Μύκονο, με τέσσερις από αυτές να τη δείχνουν να ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στην Κίμπερλι Γκιλφοιλ.

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Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Μαρίνα Σταυράκη περιέγραψε τη Μύκονο ως έναν προορισμό που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, αναφερόμενη στις παραλίες, στα γραφικά σοκάκια της Χώρας και στη μοναδική ενέργεια του νησιού.

Όπως αποκάλυψε, ξεχωριστή στιγμή των φετινών διακοπών της ήταν η συνάντησή της με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία πραγματοποιήθηκε στον χώρο του σχεδιαστή Πάρη Παλταδόρου, στα Ματογιάννια.

«Η πραγματική πολυτέλεια δεν βρίσκεται μόνο στους τόπους, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που έχεις τη χαρά να συναντάς ξανά», έγραψε μεταξύ άλλων, τονίζοντας πως η Μύκονος αποτελεί σημείο συνάντησης προσωπικοτήτων και δημιουργικών ανθρώπων από όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, η Μαρίνα Σταυράκη δημοσίευσε και βίντεο στα Instagram Stories από τη νυχτερινή της έξοδο σε γνωστό club του νησιού, όπου εμφανίζεται να χορεύει και να διασκεδάζει με φίλους.

Η επιχειρηματίας και κοσμική κυρία συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της αποδράσεις στη Μύκονο, γεμίζοντας τις «μπαταρίες» της ενόψει της νέας σεζόν.