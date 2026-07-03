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Κατά την ομιλία της, η πρέσβης εξήρε τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών και υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της διμερούς συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων.

Η πρέσβης τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πολύτιμο εταίρο για τις ΗΠΑ, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενεργειακή σύμπραξη στο Ιόνιο Πέλαγος και την ανάπτυξη των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Ελλάδα ενισχύει σημαντικά την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας και τη διαλειτουργικότητα εντός του ΝΑΤΟ.

Τέλος, αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, τονίζοντας τη δέσμευση για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος βασισμένου στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της ασφάλειας και της ευημερίας.

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Η συνεργασία Ελλάδας- ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη δεξίωση για τη 250η επέτειο της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, παρουσία πλήθους εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής ηγεσίας.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων Ελλάδας- ΗΠΑ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, ενώ αναφέρθηκε στην απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Ελλάδα, τονίζοντας ότιενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας εντός του ΝΑΤΟ.

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«Η Αμερική είναι ένα έθνος καινοτόμων, έθνος δημιουργών, ανθρώπων που ονειρεύονται με τόλμη, εργάζονται ακούραστα και μετατρέπουν την ελπίδα σε πραγματικότητα», ανέφερε.

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Πρεσβεία 🇺🇸@USAmbassadorGR🇬🇷 ΗΠΑ στην Αθήνα , Ελλάδα



Λαμπερή δεξίωση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με-προσκεκλημένων από τον πολιτικό, διπλωματικό και επιχειρηματικό χώρο.



Η πρεσβεία των ΗΠΑ τιμά τη διακήρυξη του 1776, η οποία σηματοδότησε τη… pic.twitter.com/bhCZyAmOua July 2, 2026

«Στις 4 Ιουλίου 1776, μια ομάδα οραματιστών, εμπνευσμένη από ιδέες που γεννήθηκαν ακριβώς εδώ, στην Αθήνα, τόλμησε να χαράξει ένα νέο μονοπάτι για τον εαυτό της και για τους απογόνους της», είπε η πρέσβης των ΗΠΑ και πρόσθεσε πως με τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, οι ιδρυτές της Αμερικής ανακοίνωσαν με θάρρος στον κόσμο ότι θα ήταν οι δημιουργοί του δικού τους πεπρωμένου.

«Οι πιθανότητες ήταν εναντίον τους, αλλά δεν υποτάχθηκαν», τόνισε. «Αγωνίστηκαν για ένα μέλλον βασισμένο στις αρχές της αυτοδιοίκησης, της ελευθερίας και των αναφαίρετων δικαιωμάτων του ατόμου. Και η επιτυχία τους αποτελεί την κληρονομιά μας».

«Δυόμισι αιώνες αργότερα, η Δημοκρατία μας συνεχίζει να στηρίζεται από πολίτες που κατανοούν ότι η ζωή, η ελευθερία και η αναζήτηση της ευτυχίας δεν είναι απλώς λέξεις σε ένα χαρτί, αλλά ιερά αναφαίρετα δικαιώματα που κάθε γενιά καλείται να υπερασπιστεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος της ζήτησε να υπηρετήσει ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και να γίνει η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο – ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της.

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«Η Ελλάδα ήταν πάντα μέρος της ιστορίας της Αμερικής», τόνισε και είναι εκεί σήμερα, πρόσθεσε, «στο ιστορικό έργο που επιτελούμε από κοινού για να χτίσουμε ένα ασφαλέστερο, ισχυρότερο και πιο ευημερούμενο μέλλον.Αυτό το μέλλον, με υπερηφάνεια μπορώ να πω, θα τροφοδοτείται με αμερικανική ενέργεια».

Θεοδώρα Μιχαλολιάκου-Κώστας Κατσαφάδος-Νόρα Μιχαλολιάκου Άδωνις Γεωργιάδης-Κατερίνα Παναγοπούλου Χάρης Δούκας-Γεωργία Πολυτάνου Ρίτα Μωραϊτάκη με την κόρη της Θεοδώρα Μιχαλολιάκου-Αγγελική Μιχαλολιάκου Νίκος Ευαγγελάτος-Τατιάνα Στεφανίδου

Αναφέρθηκε στις συμφωνίες που υπεγράφησαν στην υπουργική συνάντηση P-TEC πέρσι στην Αθήνα, αλλά και στη διευρυνόμενη συνεργασία της ExxonMobil με την Hellenic Energy και την Energean στο Ιόνιο Πέλαγος, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες υπεράκτιας εξερεύνησης της Chevron και της Hellenic Energy, που «αποδεικνύουν τι μπορούν να επιτύχουν από κοινού η αμερικανική ηγεσία και η ελληνική φιλοδοξία — τις πρώτες υπεράκτιες γεωτρήσεις εξερεύνησης στην Ελλάδα μετά από πάνω από σαράντα χρόνια».

Ανέφερε ακόμη ότι, χάρη στην αμερικανική χρηματοδότηση, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας έχουν εξελιχθεί σε ένα ακμάζον βιομηχανικό περιουσιακό στοιχείο, έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας για Έλληνες εργαζόμενους και έχουν ενισχύσει κρίσιμες ναυτιλιακές δυνατότητες.

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«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει την αμερικανική κυριαρχία στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας ακρογωνιαίους λίθους της εξωτερικής μας πολιτικής, και η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικά πολύτιμο εταίρο σε αυτό το όραμα», ανέφερε. «Μαζί, χτίζουμε ένα ανοιχτό και προβλέψιμο επενδυτικό κλίμα που ενισχύει τις οικονομίες μας, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον. Αυτό συμβαίνει επειδή οι δύο χώρες μας γνωρίζουν ότι, όταν οι σύμμαχοι χτίζουν μαζί, οι αντίπαλοί μας χάνουν την επιρροή τους».

Στην εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα @USEmbassyAthens @USAmbassadorGR για την επέτειο των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». pic.twitter.com/3joVya8tvb — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 2, 2026

«Έτσι μοιάζει μια στρατηγική εταιρική σχέση: Μεγαλύτερη ενεργειακή ανθεκτικότητα, περισσότερες θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από την ετοιμότητα — με συμμάχους που σχεδιάζουν μαζί, εκπαιδεύονται μαζί και στέκονται ενωμένοι όταν αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία».

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Αναφέρθηκε στον Κόλπο της Σούδας, όπου οι αμερικανικές και οι ελληνικές δυνάμεις συνεργάζονται στενά και στην Αλεξανδρούπολη που έχει μετατραπεί σε στρατηγική πύλη και ουσιαστικό κόμβο εφοδιαστικής για το ΝΑΤΟ.

«Μαζί, οι ΗΠΑ και η Ελλάδα επεκτείνουν την αμυντική συνεργασία, ενισχύουν τις βιομηχανικές μας βάσεις και αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η ειρήνη μπορεί να διαφυλαχθεί μόνο μέσω της δύναμης», σημείωσε.

Επεσήμανε ότι η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Αμερικής για πιο δίκαιη κατανομή των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, πραγματοποιώντας ιστορικές επενδύσεις στον τομέα της άμυνας και προωθώντας τον μεγαλύτερο εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων των τελευταίων δεκαετιών.

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«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπερήφανες που συνεργάζονται με την Ελλάδα για να διασφαλίσουν ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διαθέτουν τα καλύτερα αμυντικά συστήματα που έχουν να προσφέρουν οι ΗΠΑ», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Δεν πρόκειται απλώς για αποφάσεις προμηθειών, πρόκειται για μια μεταμόρφωση που θα σημαδέψει μια ολόκληρη γενιά».

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Σύντομα, υπενθύμισε, η Ελλάδα θα ενταχθεί σε μια εκλεκτή ομάδα συμμάχων που διαθέτουν τα πιο προηγμένα πολυχρηστικά μαχητικά αεροσκάφη στον κόσμο, το F-35.

«Όταν η Ελλάδα πετάξει με το F-35, θα πετάξει με το ίδιο αεροσκάφος με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα, σημαίνει ότι όταν η Ελλάδα επιχειρεί μαζί με τις αμερικανικές δυνάμεις — ή μαζί με άλλους εταίρους του ΝΑΤΟ — δεν θα υπάρχει καμία ασυνέχεια στη διαμόρφωση, κανένα κενό στις δυνατότητες».

Πρόσθεσε δε ότι η δύναμη των διμερών σχέσεων εκφράζεται με τον πιο σαφή τρόπο και στους διαχρονικούς δεσμούς που ενώνουν τους λαούς μας, στους Αμερικανούς φοιτητές που συμβάλλουν στο να καταστεί η Ελλάδα ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς για σπουδές, στους Έλληνες φοιτητές που στρέφονται στις ΗΠΑ αναζητώντας ακαδημαϊκή αριστεία και ευκαιρίες, στους περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια Αμερικανούς που επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο. και στις δεκάδες χιλιάδες που ζουν εδώ.

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Νάντια Γιαννακοπούλου Χρύσανθος Πανάς Δέσποινα Μοιραράκη Αντώνης Σαμαράς Ελένη Βρεττού-Αλέξανδρος Εξάρχου Αντώνης Μαρκόπουλος-Σοφία Ζαχαράκη Μαριάννα Λάτση

«Ζει στην κοινή μας δέσμευση να προστατεύσουμε την πολιτιστική κληρονομιά, να διαφυλάξουμε την ιστορία και να τιμήσουμε έναν πολιτισμό που έχει διαμορφώσει τον κόσμο», ανέφερε και τόνισε:

«Πάνω απ’ όλα, ζει στην εξαιρετική ελληνική διασπορά στις ΗΠΑ — μια κοινότητα πίστης, οικογένειας, προσφοράς και επιτευγμάτων — καθώς και στο πνευματικό παράδειγμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία συνεχίζει να υπενθυμίζει στον κόσμο ότι η ελευθερία δεν είναι μόνο ένα δικαίωμα που πρέπει να υπερασπιστούμε, αλλά και μια κλήση να υπηρετήσουμε έναν σκοπό μεγαλύτερο από εμάς τους ίδιους».

Η συνεργασία Ελλάδας- ΗΠΑ «είναι ριζωμένη στις κοινές μας αξίες της ελευθερίας, της πίστης και της δημοκρατίας και βασίζεται σε μια κοινή ευθύνη να χτίσουμε ένα μέλλον αντάξιο των θυσιών, των ονείρων και των ιδανικών που έφεραν τα έθνη μας μέχρι εδώ».

«Υπό την προεδρία του Τραμπ, η Αμερική επέστρεψε», υπογράμμισε η πρέσβης των ΗΠΑ. «Επιστρέψαμε στις ρίζες μας ως καινοτόμοι, δημιουργοί και πρωτοπόροι. […] Και το κάνουμε αυτό μαζί με φίλους μας όπως η Ελλάδα — αξιόπιστους εταίρους που μοιράζονται τις αξίες μας, ενισχύουν την ασφάλειά μας και στέκονται στο πλευρό μας για να διαμορφώσουμε ένα πιο ελεύθερο, ισχυρό και ευημερούμενο μέλλον».

«Φέτος, καθώς γιορτάζουμε την Αμερικανική Ανεξαρτησία, αναλογιζόμαστε 250 χρόνια απίστευτης ιστορίας», επεσήμανε.

Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ: «Αυτή η επέτειος είναι μια ευκαιρία να είμαστε περήφανοι για το παρελθόν μας, αλλά είναι επίσης μια ευκαιρία να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τα εμπρός, να διευρύνουμε τις φιλοδοξίες μας και να αυξήσουμε τις προσδοκίες μας για το τι μπορεί να γίνει η Αμερική. Θα αφήσουμε στα παιδιά μας τίποτα λιγότερο από την πλουσιότερη κληρονομιά, τον πιο προηγμένο πολιτισμό και το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι παρόμοιο, αλλά, παρά ταύτα, το καλύτερο δεν έχει έρθει ακόμα.»

Και κατέληξε: «Είθε οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να αποτελούν φάρο ελευθερίας, είθε η συνεργασία μας με την Ελλάδα να συνεχίσει να ενισχύεται και να αποκτά μεγαλύτερο σκοπό, και είθε η υπόσχεση της ελευθερίας να διαρκέσει για τις επόμενες γενιές».

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)