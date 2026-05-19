Στο πλαίσιο του επετειακού έτους για τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του ΙΣΝ, το SNF Nostos 2026 θα λάβει χώρα από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου στο ΚΠΙΣΝ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις, παραστάσεις, τέχνη, μουσική και πλήθος άλλων εκδηλώσεων, φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, στο πλαίσιο της πολυετούς της σχέσης με το ΙΣΝ, θα παρουσιάσει τρεις μεγάλες πρεμιέρες χορού και μουσικού θεάτρου.

Το νέο έργο του καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη με τίτλο Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι φέρνει στην Εναλλακτική Σκηνή στις 27 και 28 Ιουνίου τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, τρεις χορογράφους, εννέα χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ, έναν τραγουδιστή, μια γλυπτική εγκατάσταση και δύο μουσικά σύνολα. Μια παράσταση που δεν αφηγείται γραμμικά, αλλά υποβάλλει τον θεατή σε μια εμπειρία συναισθηματικής καταβύθισης, σε μια τελετουργία εκ των έσω.

Μπαλέτο ΕΛΣ – Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι – photo Dušan Vukić

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ παρουσιάζει στις 21 Ιουνίου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος μια νέα συναρπαστική παραγωγή χορού, το Λεωφορείον ο Πόθος της Valentina Turcu, βασισμένο στο εμβληματικό έργο του Τεννεσσή Ουίλλιαμς. Πρόκειται για μια σύγχρονη, σωματική ανάγνωση της αρχετυπικής σχέσης της Μπλανς Ντυμπουά με τον Στάνλεϋ Κοβάλσκι, μέσα από τις μουσικές των Max Richter, Björk και Eliza Lumley.

GNO Ballet – Future Cargo – photo Giannis Antonoglou

Από τις 23 έως τις 28 Ιουνίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος θα κάνει την αθηναϊκή του πρεμιέρα το Future Cargo των Frauke Requardt και David Rosenberg, με τους χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ. Μια εμβυθιστική παράσταση χορού επιστημονικής φαντασίας που λαμβάνει χώρα σε ένα φουτουριστικό φορτηγό μήκους δεκαπέντε μέτρων.

Οι παραγωγές που θα παρουσιαστούν στο SNF Nostos 2026 υλοποιούνται με τη στήριξη του ΙΣΝ για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ.

Οι παραγωγές της ΕΛΣ, όπως και οι λοιπές εκδηλώσεις του SNF Nostos 2026 (με εξαίρεση τις συναυλίες στο πλαίσιο της συνεργασίας Release Athens x SNF Nostos), θα είναι με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Οι προκρατήσεις θέσεων ξεκινούν την Τρίτη 19 Μαΐου, στις 12.00 το μεσημέρι, και θα πραγματοποιούνται μέσω της ticketservices.gr.

