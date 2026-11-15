Τραγωδία στην Αλόννησο: Παρέσυρε και σκότωσε με το φορτηγό τη σύζυγό του ενώ έκανε όπισθεν - ChatGPT

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Σε τραγωδία εξελίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου η κοπή ξύλων για ένα ζευγάρι στην Αλόννησο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας SkiathosLife, ένας 58χρονος παρέσυρε και σκότωσε την 50χρονη σύζυγό του την ώρα που έκανε μανούβρες με το φορτηγό του.

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Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο σύζυγος, επιχειρώντας να πραγματοποιήσει οπισθοπορεία με το φορτηγό του, φέρεται να μην αντιλήφθηκε την παρουσία της γυναίκας, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.

Η άτυχη γυναίκα έπεσε στο έδαφος και υπέστη θανάσιμο τραυματισμό στο κεφάλι.