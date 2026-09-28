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Επείγουσα διακομιδή με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιήθηκε για 12χρονο από την Αλόννησο που φέρει εγκαύματα.

Πληροφορίες αναφορές ότι ο ανήλικος τραυματίστηκε όταν φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του σπιτιού του.

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Ο 12χρονος μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, κρίθηκε ότι χρήζει νοσοκομειακής περίθαλψης και μεταφέρθηκε Βόλο με το ταχύπλοο «Αξιον Εστί».

Στη συνέχεια παρελήφθη από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλειο, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Πηγή: taxydromos.gr