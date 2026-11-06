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Το προσωπικό παρακολούθησης του Ιδρύματος Aenaos Thalassa κατέγραψε τα νεογνά στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον ΟΦΥΠΕΚΑ και την οργάνωση MOm.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν τα αναπαραγωγικά καταφύγια με κάμερες, ενώ πέρσι καταγράφηκε ρεκόρ είκοσι μίας γεννήσεων στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου.

Η παρουσία φωκιών σε ανοιχτές παραλίες υποδηλώνει αυξημένο αίσθημα ασφάλειας για το είδος, το οποίο παρουσιάζει σταδιακή πληθυσμιακή ανάκαμψη τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός της μεσογειακής φώκιας εκτιμάται πλέον σε 850 έως 950 άτομα, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

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Δύο ακόμη νεογέννητα φωκάκια προστέθηκαν στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η αναπαραγωγική περίοδος της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus).

Τα κατέγραψε το προσωπικό παρακολούθησης του Ιδρύματος Aenaos Thalassa, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

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Το πρώτο φωκάκι της φετινής περιόδου στις Βόρειες Σποράδες είχε εντοπιστεί στα τέλη Σεπτεμβρίου σε ανοιχτή παραλία στη νησίδα Πιπέρι, από το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων. Ήταν το πρώτο νεογνό μεσογειακής φώκιας που καταγράφηκε φέτος στην περιοχή.

Οι επιστήμονες που εργάζονται για τη διατήρηση του είδους περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τον φετινό απολογισμό. Το 2025 το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Σποράδων κατέγραψε ρεκόρ με 21 νεογέννητα, αριθμό πολύ πάνω από τον μέσο ετήσιο όρο γεννήσεων των τελευταίων 37 ετών.

Στα αναπαραγωγικά καταφύγια έχουν τοποθετηθεί κάμερες, και ο τελικός υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται με ανάλυση του φωτογραφικού υλικού. Στο πρόγραμμα παρακολούθησης συνεργάζονται ο ΟΦΥΠΕΚΑ, το Ίδρυμα Thalassa και η περιβαλλοντική οργάνωση MOm, βάσει υπογεγραμμένου μνημονίου συνεργασίας.



Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τους επιστήμονες είναι ότι πέρσι, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, οι μεσογειακές φώκιες γέννησαν και θήλασαν τα μικρά τους σε ανοιχτές παραλίες της νησίδας Πιπέρι και όχι σε σπηλιές. Αυτό θεωρείται ένδειξη ότι τα ζώα νιώθουν ασφαλή στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου.

Από τα 600 στα 950 άτομα

Το 1996 η μεσογειακή φώκια εντάχθηκε στα Κρισίμως Κινδυνεύοντα είδη του Κόκκινου Καταλόγου της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN). Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο συνολικός πληθυσμός της δεν ξεπερνούσε τα 600 άτομα. Περίπου ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός ζει στην Ελλάδα, και έτσι η χώρα παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάσωσή της. Μία από τις πρώτες σημαντικές κινήσεις προστασίας ήταν η ίδρυση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Σποράδων το 1992.

Χάρη στις πολυετείς προσπάθειες, η κατάσταση του είδους βελτιώθηκε σταδιακά, και σήμερα ο πληθυσμός του εκτιμάται σε 850 έως 950 άτομα. Παρά τη σταθερή ανάκαμψη της τελευταίας δεκαετίας, η συνεχής προστασία του παραμένει αναγκαία.