Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις Βόρειες Σποράδες βρίσκεται από την Τετάρτη ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό.

Συγκεκριμένα, ο Μονεγάσκος πρίγκιπας έφτασε την Τετάρτη στη χώρα μας και σήμερα, Πέμπτη βρέθηκε στην Αλόννησο στο πλαίσιο επίσκεψης που επικεντρώνεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των βιοαποβλήτων.

Advertisement

Advertisement

Ο Αλβέρτος έφθασε πρώτα στη Σκιάθο με ιδιωτικό lear jet που έφερε τη σημαία του Πριγκιπάτου του Μονακό, όπως αναφέρει το skiathoslife.gr.

Στο αεροδρόμιο της Σκιάθου τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε, υπό διακριτικότητα αλλά και μέτρα ασφαλείας, στη βίλα όπου διέμεινε.

Στην Αλόννησο, ο πρίγκιπας Αλβέρτος θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις του Ιδρύματος «ΘΑΛΑΣΣΑ», που εστιάζουν στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την ενίσχυση περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο νησί των Σποράδων, θα εγκαινιάσει το AMoS Film Festival, που είναι αφιερωμένο στον θαλάσσιο πολιτισμό και την οικολογία.

Νωρίτερα το πρωί αναχώρησε και το πρωτοποριακό, οικολογικό και πολυτελές σκάφος GANANY στο οποίο επιβαίνει και ο Δήμαρχος του νησιού της Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας.