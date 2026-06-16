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Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας τίθενται η Αλόννησος και η Τήνος για χρονικό διάστημα τριών μηνών, έπειτα από απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) καθώς και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

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Παράλληλα, με την ίδια απόφαση προβλέπεται η παράταση για ακόμη τρεις μήνες του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας που ήδη ισχύει στο Μεγανήσι της Λευκάδας.