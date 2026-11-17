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Στο αυτόφωρο οδηγείται, προκειμένου να δικαστεί για τα αδικήματα της εξύβρισης και της απείθειας, o Tάσος Ποτσέπης, γνωστός από την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη φράση «αγάπη μόνο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς ήταν σε ένα strip club τα ξημερώματα στο Χαϊδάρι μαζί με τον αδερφό του και έναν επιχειρηματία, όταν τα στελέχη του τμήματος δίωξης εκβιαστών εισέβαλαν στο χώρο για έλεγχο. Ο 33χρονος φέρεται να εξύβρισε τους αστυνομικούς και να την ιδιαίτερα εριστικός μαζί τους και έτσι προχώρησαν στη σύλληψη του.

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Ο συλληφθείς είχε ενταχθεί στις τάξεις της ελληνικής αστυνομίας ως συνοριοφύλακας το 2020, αλλά τον Οκτώβριο του 2025 βρέθηκε οριστικά εκτός, καθώς αποφασίστηκε να μην του ανανεωθεί η σύμβαση. Ο λόγος της αποπομπής του ήταν η αρνητική αξιολόγηση, αλλά κυρίως λόγω της καθημερινής παρουσίας του στο διαδίκτυο και του περιεχομένου των όσων αναρτούσε.