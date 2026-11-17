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Ένα τρομοκρατικό χτύπημα στη χώρα μας με ανθρώπινο στόχο απέτρεψαν οι μυστικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου οι μυστικές υπηρεσίες των δύο κρατών βρίσκονται σε στενή συνεργασία για την αποκάλυψη δικτύου υπηκόων της Βόρειας Μακεδονίας, που με την καθοδήγηση πράκτορα των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών σχεδίαζαν να χτυπήσουν ανθρώπινο στόχο στη χώρα μας, χωρίς να διευκρινίζεται από την ΕΥΠ εάν πρόκειται για Έλληνα ή αλλοδαπό υπήκοο, για μόνιμο κάτοικο ή επισκέπτη.

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Σύμφωνα με πληροφορίες συνολικά έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, εκ των οποίων το ένα κατά την προσπάθειά του να εισέλθει από τα σύνορα στη χώρα μας. Τα υπόλοιπα τέσσερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στη Βόρεια Μακεδονία και μάλιστα φέρονται να έχουν ομολογήσει και τις συναντήσεις τους με τον πράκτορα των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, αλλά και το σχέδιό τους.

Αρμόδιες πηγές από την εθνική υπηρεσία πληροφοριών ανέφεραν HuffPost ότι είναι συνήθης πρακτική των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών να χρησιμοποιούν άτομα του κοινού ποινικού δικαίου από άλλα κράτη για τα χτυπήματα τους, προκειμένου να μην κατηγορηθούν.

Ο συγκεκριμένος Ιρανός πράκτορας χρησιμοποιούσε έναν βαρώνο ναρκωτικών, προκειμένου να του παραχωρεί κακοποιούς, που έχουν τη θέληση με οικονομικά ανταλλάγματα να προχωρούν ακόμα και σε συμβόλαια θανάτου.

O βαρώνος ναρκωτικών