Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εκτεταμένη δημοσιογραφική έρευνα του Sky News αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο αλβανικές εγκληματικές οργανώσεις στρατολογούν διακινητές κοκαΐνης στη Βρετανία μέσω αγγελιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα κυκλώματα προσφέρουν αμοιβές έως 280 λίρες ημερησίως και χρησιμοποιούν εξειδικευμένες συσκευές κινητής τηλεφωνίας για τη διαχείριση των παραγγελιών και του πελατολογίου τους.

Η έρευνα κατέγραψε συναντήσεις με μέλη των οργανώσεων σε διάφορες περιοχές, όπου προσφέρονταν καταλύματα και άμεση ένταξη στη διακίνηση ναρκωτικών.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν διασυνδέσεις μεταξύ των συγκεκριμένων εγκληματικών ομάδων και κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης μεταναστών από τη Βρετανία προς την ηπειρωτική Ευρώπη.

Η βρετανική Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος επιβεβαιώνει τη σύνδεση των δικτύων ναρκωτικών με τη διακίνηση ανθρώπων.

Τα ευρήματα της έρευνας, η οποία υπογραμμίζει πως η πλειονότητα των Αλβανών στη Βρετανία δεν εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες, παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ «The Drug Lords Next Door».

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τον μηχανισμό μέσω του οποίου αλβανικές εγκληματικές οργανώσεις βρίσκουν και στρατολογούν διακινητές κοκαΐνης στη Βρετανία, δελεάζοντάς τους με αμοιβές που φτάνουν τις 280 λίρες ημερησίως, φέρνει στο φως εκτεταμένη δημοσιογραφική έρευνα του Sky News.

Για σχεδόν έναν χρόνο, δημοσιογράφοι του βρετανικού δικτύου διείσδυσαν σε κυκλώματα ναρκωτικών, καταγράφοντας με κρυφές κάμερες συναντήσεις με ανθρώπους που αναζητούσαν νέα μέλη. Η στρατολόγηση γινόταν ακόμη και μέσα από αναρτήσεις και αγγελίες στην πλατφόρμα του TikTok.

Advertisement

Advertisement

Η έρευνα κάλυψε διαφορετικές περιοχές της Βρετανίας, όπως το Έξετερ, το Γουίγκαν, το Ντέρμπισαϊρ και το Ρόγιαλ Τάνμπριτζ Γουέλς, ενώ η δημοσιογραφική ομάδα ακολούθησε τα ίχνη των δικτύων μέχρι την Ισπανία και την Αλβανία.

Με τη χρήση πλαστών στοιχείων και τη συνδρομή αλβανόφωνου συνεργάτη, οι δημοσιογράφοι εμφανίστηκαν ως ενδιαφερόμενοι για θέσεις εργασίας με δελεαστικές οικονομικές απολαβές, χωρίς αρχικά να γνωρίζουν ότι πίσω από τις προσφορές κρυβόταν η διακίνηση ναρκωτικών.

«Ξεκίνα να δουλεύεις τώρα» – Η συνάντηση με τον διακινητή σε καφετέρια

Μία από τις συναντήσεις που κατέγραψε η δημοσιογραφική ομάδα πραγματοποιήθηκε σε καφετέρια στο Έξετερ. Εκεί, δημοσιογράφος που υποδυόταν τον υποψήφιο συνεργάτη συνομίλησε με έναν άνδρα, ο οποίος συστήθηκε ως «Λίο».

Χωρίς να αντιληφθεί ότι βρισκόταν μπροστά σε κρυφή κάμερα, ο άνδρας τού παρουσίασε τις δυνατότητες συνεργασίας, προσφέροντάς του ακόμη και κατάλυμα, ενώ του έδωσε τιμοκατάλογο κοκαΐνης. Μάλιστα, εμφανίστηκε έτοιμος να τον βάλει αμέσως στη δουλειά, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Ξεκίνα να δουλεύεις τώρα».

Η συζήτηση, που έγινε παρουσία άλλων πελατών της καφετέριας, επεκτάθηκε στις τιμές πώλησης της κοκαΐνης, στις εκπτώσεις για μεγαλύτερες ποσότητες και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν οι παραδόσεις.

280 λίρες ημερησίως για τη διανομή κοκαΐνης

Αντίστοιχη προσέγγιση καταγράφηκε και στο Γουίγκαν. Σε αυτή την περίπτωση, ο δημοσιογράφος επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο όπου τον περίμενε άτομο που φέρεται να αναζητούσε νέους διακινητές. Η πρόταση που του έγινε ήταν ιδιαίτερα συγκεκριμένη: 280 λίρες την ημέρα, καταβαλλόμενες σε μετρητά, για τη διανομή κοκαΐνης.

Advertisement

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, τα εγκληματικά δίκτυα έχουν εντάξει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διαδικασία αναζήτησης νέων συνεργατών. Δημοσιεύουν αγγελίες στα αλβανικά, διαφημίζοντας καλοπληρωμένες ευκαιρίες απασχόλησης, με ορισμένες να περιλαμβάνουν ακόμη και δωρεάν διαμονή ή κάλυψη των εξόδων καυσίμων.

Σε αρκετές από αυτές τις αναρτήσεις εμφανίζεται και το εικονίδιο της χιονονιφάδας, το οποίο χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο ως κωδικοποιημένη αναφορά στην κοκαΐνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο τα κυκλώματα διαχειρίζονται τις παραγγελίες και την επικοινωνία με τους αγοραστές. Στην κορυφή της οργανωτικής δομής βρίσκονται πρόσωπα που έχουν υπό τον έλεγχό τους ειδικές συσκευές κινητής τηλεφωνίας, γνωστές ως «deal phones».

Advertisement

Μέσω αυτών των τηλεφώνων πραγματοποιείται η επικοινωνία με τους πελάτες, ενώ τα ανώτερα μέλη των οργανώσεων προωθούν στη συνέχεια τις διευθύνσεις και τα στοιχεία των αγοραστών στους διακινητές χαμηλότερης βαθμίδας. Οι τελευταίοι αναλαμβάνουν να παραδώσουν τα ναρκωτικά και να εισπράξουν τα χρήματα.

Η αξία των συγκεκριμένων συσκευών δεν περιορίζεται στην ίδια τη συσκευή, αλλά κυρίως στο έτοιμο πελατολόγιο και στις επαφές που περιλαμβάνει. Ενδεικτικό της οικονομικής τους σημασίας είναι ότι οι δημοσιογράφοι εντόπισαν στο TikTok αγγελία στην οποία ένα τέτοιο κινητό προσφερόταν προς πώληση έναντι 300.000 λιρών.

Σε ένα ακόμη πείραμα, δημοσιογράφος του Sky News επιχείρησε να παραγγείλει κοκαΐνη στο Ρόγιαλ Τάνμπριτζ Γουέλς. Η ανταπόκριση ήταν σχεδόν άμεση, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά έλαβε μήνυμα με την υπόσχεση ότι η παραγγελία θα παραδιδόταν μέσα σε 30 λεπτά.

Advertisement

Εμπόριο ναρκωτικών, διακίνηση μεταναστών

Πέρα από το εμπόριο ναρκωτικών, η δημοσιογραφική έρευνα κατέγραψε στοιχεία που υποδεικνύουν ότι ορισμένες από τις εγκληματικές οργανώσεις διατηρούν επαφές και με δίκτυα παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Ειδικότερα, εντοπίστηκε στο TikTok αγγελία στην αλβανική γλώσσα, η οποία διαφήμιζε τη δυνατότητα μεταφοράς ανθρώπων από τη Βρετανία προς την ηπειρωτική Ευρώπη, ακόμη και στην περίπτωση που είχαν προβλήματα με τις βρετανικές Αρχές.

Όταν δημοσιογράφος επικοινώνησε με τον διαχειριστή της αγγελίας, εκείνος προσφέρθηκε να οργανώσει τη μεταφορά ενός ατόμου μέσα σε φορτηγό, ζητώντας ως αντάλλαγμα 2.500 λίρες.

Advertisement

Από την πλευρά της, η βρετανική Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) αναγνώρισε την ύπαρξη διασυνδέσεων ανάμεσα σε ορισμένες αλβανικές εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και σε κυκλώματα παράνομης διακίνησης ανθρώπων.

Advertisement

Στο ρεπορτάζ περιλαμβάνεται ακόμη η μαρτυρία ενός Αλβανού, ο οποίος έφτασε στη Βρετανία με μικρό σκάφος το 2022. Όπως υποστήριξε, μέλη της οικογένειάς του είχαν αναλάβει να χρηματοδοτήσουν το ταξίδι του, με την προϋπόθεση ότι μετά την άφιξή του θα εργαζόταν για λογαριασμό διακινητών ναρκωτικών. Τελικά, σύμφωνα με την αφήγησή του, βρέθηκε να εργάζεται σε εγκατάσταση καλλιέργειας κάνναβης στο Μάντσεστερ.

Οι δημοσιογράφοι του Sky News υπογραμμίζουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των Αλβανών που ζουν και εργάζονται στη Βρετανία δεν έχει καμία εμπλοκή με το οργανωμένο έγκλημα.

Ωστόσο, η έρευνα περιγράφει τη δράση συγκεκριμένων εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν εκτεταμένα δίκτυα εισαγωγής και διανομής κοκαΐνης. Στηρίζονται σε απευθείας επαφές με προμηθευτές στη Νότια Αμερική, αξιοποιούν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και αναζητούν διαρκώς νέα πρόσωπα για τη διακίνηση των ουσιών.

Advertisement

Τα ευρήματα της πολύμηνης δημοσιογραφικής έρευνας παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Drug Lords Next Door».

Πηγή: Skynews